В России уравняли в правах добровольцев Росгвардии и Минобороны РФ

08 апреля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Мишустин накануне подписал важное постановление правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России добровольцы, выполняющие боевые задачи в зоне СВО в составе Росгвардии, с 8 апреля приравнены к военнослужащим Минобороны РФ в вопросах получения льгот, материальных выплат и снабжения. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства . В беседе с URA.RU адвокат Людмила Дураева разъяснила, что изменится для бойцов добровольческих батальонов с сегодняшнего дня. «Теперь добровольцы Росгвардии будут пользоваться теми же льготами, материальным обеспечением и иными мерами поддержки, как и добровольцы формирований Министерства обороны РФ. Постановление правительства уравняло в правах данные категории граждан. С юридической и практической точек зрения — это свидетельство равного и справедливого подхода государства к помощи любым нашим воинам, принимающим участие в специальной военной операции», — пояснила адвокат Дураева. Добровольческие формирования вместе с войсками Минобороны РФ отвечают за одно из самых сложных направлений — поддержание безопасности и правопорядка на освобожденных территориях. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В числе данных льгот и мер поддержки правительство РФ, пояснила юрист, перечисляет выплаты ежемесячной денежной компенсации, включение периодов службы в составе добровольческих формирований в страховой стаж и трудовой стаж. Также данные периоды будут учтены при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности. «Кроме того, добровольцев будут снабжать вещевым довольствием, компенсировать расходы по оплате коммунальных платежей семьям погибших. Также добровольцы Росгвардии будут получать выдачи удостоверения ветерана боевых действий и пользоваться соответствующими льготами. Ранее данными льготами пользовались только добровольцы Минобороны РФ», — рассказала Дураева. Новость по теме В России упростили порядок получения статуса ветерана боевых действий Меры правительства, пояснила адвокат, помимо восстановления социальной справедливости в вопросах материального и льготного обеспечения, дополнительно направлены на привлечение на службу новых добровольцев. «Это очень важно еще и потому, что на Росгвардию возлагаются задачи по наведению порядка на освобожденных территориях, которых становится все больше, и людей для контроля за ситуацией также требуется все больше», — заключила Людмила Дураева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России добровольцы, выполняющие боевые задачи в зоне СВО в составе Росгвардии, с 8 апреля приравнены к военнослужащим Минобороны РФ в вопросах получения льгот, материальных выплат и снабжения. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства. В беседе с URA.RU адвокат Людмила Дураева разъяснила, что изменится для бойцов добровольческих батальонов с сегодняшнего дня. «Теперь добровольцы Росгвардии будут пользоваться теми же льготами, материальным обеспечением и иными мерами поддержки, как и добровольцы формирований Министерства обороны РФ. Постановление правительства уравняло в правах данные категории граждан. С юридической и практической точек зрения — это свидетельство равного и справедливого подхода государства к помощи любым нашим воинам, принимающим участие в специальной военной операции», — пояснила адвокат Дураева. В числе данных льгот и мер поддержки правительство РФ, пояснила юрист, перечисляет выплаты ежемесячной денежной компенсации, включение периодов службы в составе добровольческих формирований в страховой стаж и трудовой стаж. Также данные периоды будут учтены при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности. «Кроме того, добровольцев будут снабжать вещевым довольствием, компенсировать расходы по оплате коммунальных платежей семьям погибших. Также добровольцы Росгвардии будут получать выдачи удостоверения ветерана боевых действий и пользоваться соответствующими льготами. Ранее данными льготами пользовались только добровольцы Минобороны РФ», — рассказала Дураева. Меры правительства, пояснила адвокат, помимо восстановления социальной справедливости в вопросах материального и льготного обеспечения, дополнительно направлены на привлечение на службу новых добровольцев. «Это очень важно еще и потому, что на Росгвардию возлагаются задачи по наведению порядка на освобожденных территориях, которых становится все больше, и людей для контроля за ситуацией также требуется все больше», — заключила Людмила Дураева.