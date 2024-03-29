В России упростили порядок получения статуса ветерана боевых действий

Бойцам ЧВК и добровольческих батальонов упростили выдачу удостоверений для льгот

29 марта 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Теперь для получения удостоверения достаточно и сведений о награждении Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России бойцам добровольческих батальонов и ЧВК, членам их семей стало проще получить удостоверение ветерана боевых действий для последующего получения льгот. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, информация о документе размещена на сайте правительства 29 марта. Адвокат Максим Сикач разъяснил URA.RU, что изменится для участников СВО. Статья по теме «Заказчики теракта в „Крокусе“ реанимировали ИГИЛ*» «Правительство упростило выдачу удостоверения ветерана боевых действий россиянам, выполнявшим задачи в составе добровольческих батальонов и ЧВК, содействовавшим Минобороны РФ в выполнении боевых задач во время проведения СВО. Нововведения, в первую очередь, распространяются на граждан, по каким-либо причинам утратившим контракты с батальонами и ЧВК, в том числе, ввиду их ликвидации или перехода под юрисдикцию Минобороны. Ранее только копия контракта позволяла получить соответствующий статус, а при его утере возникали трудности в оформлении статуса ветерана», — пояснил адвокат Максим Сикач. Юрист рассказал, что теперь статус ветерана боевых действий для получения льгот можно, предоставив в Минобороны документы о ранениях и награждениях, полученных при непосредственном участии в выполнении задач на территории ДНР, ЛНР — с 24 февраля 2024 года, Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года. Ознакомиться с документом можно на сайте правительства РФ. Ранее URA.RU сообщало, что позаботиться о вдовах участников СВО поручил лично президент РФ Владимир Путин. Во время встречи с семьями бойцов в резиденции в Ново-Огарево российский лидер сделал ряд заявлений, которые были приняты к исполнению правительством. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России бойцам добровольческих батальонов и ЧВК, членам их семей стало проще получить удостоверение ветерана боевых действий для последующего получения льгот. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, информация о документе размещена на сайте правительства 29 марта. Адвокат Максим Сикач разъяснил URA.RU, что изменится для участников СВО. «Правительство упростило выдачу удостоверения ветерана боевых действий россиянам, выполнявшим задачи в составе добровольческих батальонов и ЧВК, содействовавшим Минобороны РФ в выполнении боевых задач во время проведения СВО. Нововведения, в первую очередь, распространяются на граждан, по каким-либо причинам утратившим контракты с батальонами и ЧВК, в том числе, ввиду их ликвидации или перехода под юрисдикцию Минобороны. Ранее только копия контракта позволяла получить соответствующий статус, а при его утере возникали трудности в оформлении статуса ветерана», — пояснил адвокат Максим Сикач. Юрист рассказал, что теперь статус ветерана боевых действий для получения льгот можно, предоставив в Минобороны документы о ранениях и награждениях, полученных при непосредственном участии в выполнении задач на территории ДНР, ЛНР — с 24 февраля 2024 года, Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года. Ознакомиться с документом можно на сайте правительства РФ. Ранее URA.RU сообщало, что позаботиться о вдовах участников СВО поручил лично президент РФ Владимир Путин. Во время встречи с семьями бойцов в резиденции в Ново-Огарево российский лидер сделал ряд заявлений, которые были приняты к исполнению правительством.