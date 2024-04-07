07 апреля 2024

В ЯНАО за наезд на подростка наказали сбежавшего с места ДТП водителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, машина дпс, автомобиль дпс, мигалка, полиция, дпс, машины дпс
Сотрудники ДПС оперативно задержали виновного в наезде на 13-летнюю девочку Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) мировой судья признал виновным 52-летнего водителя, наехавшего на 13-летнюю девочку, сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала». Мужчина пытался скрыться с места ДТП.

«Четвертого апреля 2024 года в жилой зоне микрорайона Мирный водитель совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка. После этого, не сообщив о произошедшем в правоохранительные органы, он покинул место ДТП. Тринадцатилетняя потерпевшая обратилась за медицинской помощью в больницу, к счастью, телесные повреждения оказались незначительными», — сообщают авторы канала.

Нарушителем оказался 52-летний житель города. Мировой судья признал его виновным в оставлении места ДТП. Мужчине назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1,1 года.

Ранее сообщалось, что в столице Ямала сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя, который пытался скрыться с места происшествия. Разыскиваемый автомобиль экипаж ДПС выявил на автодороге «Салехард-Лабытнанги».

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В Новом Уренгое (ЯНАО) мировой судья признал виновным 52-летнего водителя, наехавшего на 13-летнюю девочку, сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала». Мужчина пытался скрыться с места ДТП. «Четвертого апреля 2024 года в жилой зоне микрорайона Мирный водитель совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка. После этого, не сообщив о произошедшем в правоохранительные органы, он покинул место ДТП. Тринадцатилетняя потерпевшая обратилась за медицинской помощью в больницу, к счастью, телесные повреждения оказались незначительными», — сообщают авторы канала. Нарушителем оказался 52-летний житель города. Мировой судья признал его виновным в оставлении места ДТП. Мужчине назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1,1 года. Ранее сообщалось, что в столице Ямала сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя, который пытался скрыться с места происшествия. Разыскиваемый автомобиль экипаж ДПС выявил на автодороге «Салехард-Лабытнанги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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