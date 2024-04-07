Гора снега заблокировала парковку около детской поликлиники в Салехарде

На Ямале парковочные места возле больниц утопают в снегу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) парковка возле детской больницы оказалась недоступна из-за горы снега, неубранной работниками коммунальных служб. Об этом жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Интересно узнать, почему на парковке около детской поликлиники такая гора? Мало того, что парковаться негде, а вдруг это на кого-нибудь упадет? Если чистите территорию, делайте это до конца», — написал анонимный горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде».

В городской администрации сообщили, что снегоуборка на данной территории не окончена. После расчистки парковки снег вывезут в течение этого месяца.

Ранее URA.RU писало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) не хватает парковочных мест возле горбольницы. На территории медицинского учреждения образовываются автомобильные пробки.

Заваленная снегом парковка возле детской больницы Салехарда сообщество «Подслушано в Салехарде», vk.com