В Салехарде (ЯНАО) парковка возле детской больницы оказалась недоступна из-за горы снега, неубранной работниками коммунальных служб. Об этом жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте».
«Интересно узнать, почему на парковке около детской поликлиники такая гора? Мало того, что парковаться негде, а вдруг это на кого-нибудь упадет? Если чистите территорию, делайте это до конца», — написал анонимный горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде».
В городской администрации сообщили, что снегоуборка на данной территории не окончена. После расчистки парковки снег вывезут в течение этого месяца.
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В Салехарде (ЯНАО) парковка возле детской больницы оказалась недоступна из-за горы снега, неубранной работниками коммунальных служб. Об этом жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Интересно узнать, почему на парковке около детской поликлиники такая гора? Мало того, что парковаться негде, а вдруг это на кого-нибудь упадет? Если чистите территорию, делайте это до конца», — написал анонимный горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде». В городской администрации сообщили, что снегоуборка на данной территории не окончена. После расчистки парковки снег вывезут в течение этого месяца. Ранее URA.RU писало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) не хватает парковочных мест возле горбольницы. На территории медицинского учреждения образовываются автомобильные пробки.