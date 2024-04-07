07 апреля 2024

В ЯНАО родители больных детей не могут припарковаться из-за коммунальщиков. Фото

Гора снега заблокировала парковку около детской поликлиники в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Парковки Салехард, мамы с детьми
На Ямале парковочные места возле больниц утопают в снегу Фото:

В Салехарде (ЯНАО) парковка возле детской больницы оказалась недоступна из-за горы снега, неубранной работниками коммунальных служб. Об этом жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Интересно узнать, почему на парковке около детской поликлиники такая гора? Мало того, что парковаться негде, а вдруг это на кого-нибудь упадет? Если чистите территорию, делайте это до конца», — написал анонимный горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде».

В городской администрации сообщили, что снегоуборка на данной территории не окончена. После расчистки парковки снег вывезут в течение этого месяца.

Ранее URA.RU писало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) не хватает парковочных мест возле горбольницы. На территории медицинского учреждения образовываются автомобильные пробки.

Заваленная снегом парковка возле детской больницы Салехарда
Заваленная снегом парковка возле детской больницы Салехарда

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В Салехарде (ЯНАО) парковка возле детской больницы оказалась недоступна из-за горы снега, неубранной работниками коммунальных служб. Об этом жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Интересно узнать, почему на парковке около детской поликлиники такая гора? Мало того, что парковаться негде, а вдруг это на кого-нибудь упадет? Если чистите территорию, делайте это до конца», — написал анонимный горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде». В городской администрации сообщили, что снегоуборка на данной территории не окончена. После расчистки парковки снег вывезут в течение этого месяца. Ранее URA.RU писало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) не хватает парковочных мест возле горбольницы. На территории медицинского учреждения образовываются автомобильные пробки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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