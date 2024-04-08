08 апреля 2024

Уровень воды в реках Тюменской области за сутки вырос более чем на 1,5 метра

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В реках Тюменской области прибывает вода Фото:
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Уровень воды в реках, протекающих в Тюменской области, поднялся более чем на 150 сантиметров за сутки. Самое большое прибытие воды зафиксировано в Ишиме и Тоболе. Об этом свидетельствуют данные гидропостов.

«Гидропост Ишим, река Ишим: +42 см за сутки, уровень воды — 66 см над нулем поста. Ялуторовск, река Тобол: +42 см за сутки, уровень — 259 см», — следует из данных гидропостов.

По остальным рекам ситуация следующая:

  • в Тюмени уровень Туры со вчерашнего дня поднялся на 27 сантиметров, составив 11 см над нулем поста;
  • река Тобол на гидропосте в Иевлево выросла на 10 см, достигнув 115 см по состоянию на 9 апреля;
  • в Богандинском растет уровень воды в Пышме — +19 см за сутки и 58 см в целом;
  • в Исетском река Исеть стала на 15 сантиметров выше, показав 289 см над нулем поста.

Как ранее писало URA.RU, в связи с весенним паводком в Тюменской области ввели режим ЧС. В регионе ожидают приезда главы МЧС РФ Александра Куренкова, а жителей просят не дожидаться обострения ситуации и в случае эвакуации экстренно покидать свои дома, в некоторых поселениях — превентивно.

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Уровень воды в реках, протекающих в Тюменской области, поднялся более чем на 150 сантиметров за сутки. Самое большое прибытие воды зафиксировано в Ишиме и Тоболе. Об этом свидетельствуют данные гидропостов. «Гидропост Ишим, река Ишим: +42 см за сутки, уровень воды — 66 см над нулем поста. Ялуторовск, река Тобол: +42 см за сутки, уровень — 259 см», — следует из данных гидропостов. По остальным рекам ситуация следующая: Как ранее писало URA.RU, в связи с весенним паводком в Тюменской области ввели режим ЧС. В регионе ожидают приезда главы МЧС РФ Александра Куренкова, а жителей просят не дожидаться обострения ситуации и в случае эвакуации экстренно покидать свои дома, в некоторых поселениях — превентивно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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