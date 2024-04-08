Уровень воды в реках Тюменской области за сутки вырос более чем на 1,5 метра

В реках Тюменской области прибывает вода Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Уровень воды в реках, протекающих в Тюменской области, поднялся более чем на 150 сантиметров за сутки. Самое большое прибытие воды зафиксировано в Ишиме и Тоболе. Об этом свидетельствуют данные гидропостов.

«Гидропост Ишим, река Ишим: +42 см за сутки, уровень воды — 66 см над нулем поста. Ялуторовск, река Тобол: +42 см за сутки, уровень — 259 см», — следует из данных гидропостов.

По остальным рекам ситуация следующая:

в Тюмени уровень Туры со вчерашнего дня поднялся на 27 сантиметров, составив 11 см над нулем поста;

река Тобол на гидропосте в Иевлево выросла на 10 см, достигнув 115 см по состоянию на 9 апреля;

в Богандинском растет уровень воды в Пышме — +19 см за сутки и 58 см в целом;

в Исетском река Исеть стала на 15 сантиметров выше, показав 289 см над нулем поста.

Как ранее писало URA.RU, в связи с весенним паводком в Тюменской области ввели режим ЧС. В регионе ожидают приезда главы МЧС РФ Александра Куренкова, а жителей просят не дожидаться обострения ситуации и в случае эвакуации экстренно покидать свои дома, в некоторых поселениях — превентивно.