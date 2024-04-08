Сотрудники Росгвардии будут патрулировать возле дамб Курганской области

09 апреля 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Росгвардейцы будут следить за дамбами в регионе Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотрудники Росгвардии совместно с полицией будут патрулировать территории возле дамб Курганской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Вадим Шумков. «<…> Совместно с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области организовать патрулирование гидротехнических сооружений на территории региона с целью пресечения противоправных действий. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой», — говорится в постановлении. Сотрудникам полиции поручено организовать патрулирование территорий подтопленных населенных пунктов муниципалитетов. Также полицейские будут задействованы в эвакуации граждан и охране общественного порядка. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения. По данным прогноза, уровень воды в Курганской области поднимется выше 11 метров. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции. Хронология последних четырех дней — здесь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Росгвардии совместно с полицией будут патрулировать территории возле дамб Курганской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Вадим Шумков. «<…> Совместно с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области организовать патрулирование гидротехнических сооружений на территории региона с целью пресечения противоправных действий. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой», — говорится в постановлении. Сотрудникам полиции поручено организовать патрулирование территорий подтопленных населенных пунктов муниципалитетов. Также полицейские будут задействованы в эвакуации граждан и охране общественного порядка. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения. По данным прогноза, уровень воды в Курганской области поднимется выше 11 метров. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции. Хронология последних четырех дней — здесь.