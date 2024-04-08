Сотрудники Росгвардии будут патрулировать возле дамб Курганской области

Сотрудники Росгвардии совместно с полицией будут патрулировать территории возле дамб Курганской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Вадим Шумков.
«<…> Совместно с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области организовать патрулирование гидротехнических сооружений на территории региона с целью пресечения противоправных действий. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой», — говорится в постановлении.
Сотрудникам полиции поручено организовать патрулирование территорий подтопленных населенных пунктов муниципалитетов. Также полицейские будут задействованы в эвакуации граждан и охране общественного порядка.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения. По данным прогноза, уровень воды в Курганской области поднимется выше 11 метров. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции. Хронология последних четырех дней — здесь.
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Сотрудники Росгвардии совместно с полицией будут патрулировать территории возле дамб Курганской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Вадим Шумков. «<…> Совместно с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области организовать патрулирование гидротехнических сооружений на территории региона с целью пресечения противоправных действий. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой», — говорится в постановлении. Сотрудникам полиции поручено организовать патрулирование территорий подтопленных населенных пунктов муниципалитетов. Также полицейские будут задействованы в эвакуации граждан и охране общественного порядка. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков ввел в регионе режим ЧС из-за наводнения. По данным прогноза, уровень воды в Курганской области поднимется выше 11 метров. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции. Хронология последних четырех дней — здесь.