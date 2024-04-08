В Тюмени появится бассейн под открытым небом с зоной барбекю

В тюменском аквапарке «ЛетоЛето» анонсировали запуск открытого бассейна

Для тюменцев станет доступна новая зона отдыха Фото: Размик Закарян © URA.RU

Летом 2024 года в тюменском аквапарке «ЛетоЛето» появится открытый бассейн с зоной барбекю и лежаками. Об этом стало известно журналистам.

«В июне 2024 года аквапарк „ЛетоЛето“ запустит бассейн под открытым небом. Площадка также будет оборудована лежаками и зоной для барбекю», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу аквапарка.

Как ранее писало URA.RU, осенью 2023 года аквапарк закрывали на ремонт. Причиной, в числе прочего, стала как раз подготовка к открытию нового бассейна. Уже после проведенного обновления в «ЛетоЛето» случился скандал: несовершеннолетний посетитель распорол ногу на одной из горок.