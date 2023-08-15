15 августа 2023

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» закроют на ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев и Моор. Тюмень, аквапарк, аквапарк летолето, аквапарк лето лето, летолето
Курорт не будет работать почти весь сентябрь Фото:

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» будет закрыт с 1 сентября. Возобновит он свою работу только 21 сентября, когда завершатся работы по обновлению и расширению комплекса, о чем сообщается на официальном сайте компании.

«С 1 по 21 сентября включительно Термальный курорт „ЛетоЛето“ недоступен для посещения. На территории комплекса будут проводиться работы по обновлению ресторации и отеля, а также подготовка к открытию нового бассейна», — указано на сайте аквапарка. Там уточнили, что в состав Термального курорта входит сам аквапарк, спа-комплекс, горячий источник, отель и ресторация «Август».

Ранее URA.RU сообщало, что в аквапарке «ЛетоЛето» выстраиваются огромные очереди из-за большого количества отдыхающих. При этом комплекс посещают как местные, так и жители ХМАО и ЯНАО.

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Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» будет закрыт с 1 сентября. Возобновит он свою работу только 21 сентября, когда завершатся работы по обновлению и расширению комплекса, о чем сообщается на официальном сайте компании. «С 1 по 21 сентября включительно Термальный курорт „ЛетоЛето“ недоступен для посещения. На территории комплекса будут проводиться работы по обновлению ресторации и отеля, а также подготовка к открытию нового бассейна», — указано на сайте аквапарка. Там уточнили, что в состав Термального курорта входит сам аквапарк, спа-комплекс, горячий источник, отель и ресторация «Август». Ранее URA.RU сообщало, что в аквапарке «ЛетоЛето» выстраиваются огромные очереди из-за большого количества отдыхающих. При этом комплекс посещают как местные, так и жители ХМАО и ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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