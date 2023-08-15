Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» закроют на ремонт

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» будет закрыт с 1 сентября. Возобновит он свою работу только 21 сентября, когда завершатся работы по обновлению и расширению комплекса, о чем сообщается на официальном сайте компании.
«С 1 по 21 сентября включительно Термальный курорт „ЛетоЛето“ недоступен для посещения. На территории комплекса будут проводиться работы по обновлению ресторации и отеля, а также подготовка к открытию нового бассейна», — указано на сайте аквапарка. Там уточнили, что в состав Термального курорта входит сам аквапарк, спа-комплекс, горячий источник, отель и ресторация «Август».
Ранее URA.RU сообщало, что в аквапарке «ЛетоЛето» выстраиваются огромные очереди из-за большого количества отдыхающих. При этом комплекс посещают как местные, так и жители ХМАО и ЯНАО.
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