Пермяки купили для разведчиков спецназа ГРУ спортивный мотоцикл. Фото

09 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Мотоцикл будет отправлен в зону СВО для выполнения боевых задач (архивное фото) Фото: Александр Константинов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермские спортсмены помогли приобрести для разведчиков, которые находятся в зоне проведения спецоперации, мотоцикл. Технику отправят бойцам волонтеры сообщества «Вежливые люди», говорится в группе волонтеров в соцсети «ВКонтакте». «В очередной раз благодарим спортсменов фонда „Молодость Прикамья“, которые регулярно переводят деньги на закупку различного оборудования для фронта, за их помощь. На этот раз приобрели мотоцикл BSE Z6 по заявке разведчиков 24-й Отдельной бригады спецназа ГРУ (Донецкий фронт)», — сообщили участники сообщества «Вежливые люди». Техника и спецснаряжение, которую волонтеры отправляют бойцам, помогает им выполнять боевые задачи и спасает жизни. Помощь участникам СВО оказывают и другие общественные движения, а также предприятия и организации Прикамья. Так, благодаря пермякам, четыре воинские части, бойцы которых находятся в зоне СВО, получат спецоборудование и материалы, медикаменты и другой груз. На деньги, которые передали волонтерам спортсмены, куплен мотоцикл для разведчиков Сообщество «Вежливые люди», «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермские спортсмены помогли приобрести для разведчиков, которые находятся в зоне проведения спецоперации, мотоцикл. Технику отправят бойцам волонтеры сообщества «Вежливые люди», говорится в группе волонтеров в соцсети «ВКонтакте». «В очередной раз благодарим спортсменов фонда „Молодость Прикамья“, которые регулярно переводят деньги на закупку различного оборудования для фронта, за их помощь. На этот раз приобрели мотоцикл BSE Z6 по заявке разведчиков 24-й Отдельной бригады спецназа ГРУ (Донецкий фронт)», — сообщили участники сообщества «Вежливые люди». Техника и спецснаряжение, которую волонтеры отправляют бойцам, помогает им выполнять боевые задачи и спасает жизни. Помощь участникам СВО оказывают и другие общественные движения, а также предприятия и организации Прикамья. Так, благодаря пермякам, четыре воинские части, бойцы которых находятся в зоне СВО, получат спецоборудование и материалы, медикаменты и другой груз.