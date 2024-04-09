В Звериноголовском округе резко поднялся уровень Тобола

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Набережная Тобола. Курган, река тобол, весна, набережная тобола
Уровень Тобола в округе за несколько часов поднялся на метр Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области уровень реки Тобол за шесть часов поднялся на 138 см. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Уровень в реке Тобол в районе с. Звериноголовского составляет 799 см. С 8:00 часов утра вода поднялась на 138 см. Данные очень близки к отметке неблагоприятного явления», — указано в сообщении.

Представители администрации обратились к жителям населенных пунктов Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Бугровое, Верхняя Алабуга с просьбой собрать документы, личные вещи и покинуть затопляемую зону. Власти добавили, что сотрудники МЧС помогают перевезти бытовую технику.

Ранее в округе из-за паводка перекрыли дорогу к восьми населенным пунктам и эвакуировали местное отделение судебных приставов. Вся актуальная информация по подготовке паводку в Курганской области — в прямой трансляции URA.RU.

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В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области уровень реки Тобол за шесть часов поднялся на 138 см. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Уровень в реке Тобол в районе с. Звериноголовского составляет 799 см. С 8:00 часов утра вода поднялась на 138 см. Данные очень близки к отметке неблагоприятного явления», — указано в сообщении. Представители администрации обратились к жителям населенных пунктов Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Бугровое, Верхняя Алабуга с просьбой собрать документы, личные вещи и покинуть затопляемую зону. Власти добавили, что сотрудники МЧС помогают перевезти бытовую технику. Ранее в округе из-за паводка перекрыли дорогу к восьми населенным пунктам и эвакуировали местное отделение судебных приставов. Вся актуальная информация по подготовке паводку в Курганской области — в прямой трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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