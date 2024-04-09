В Звериноголовском округе резко поднялся уровень Тобола

В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области уровень реки Тобол за шесть часов поднялся на 138 см. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
«Уровень в реке Тобол в районе с. Звериноголовского составляет 799 см. С 8:00 часов утра вода поднялась на 138 см. Данные очень близки к отметке неблагоприятного явления», — указано в сообщении.
Представители администрации обратились к жителям населенных пунктов Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Бугровое, Верхняя Алабуга с просьбой собрать документы, личные вещи и покинуть затопляемую зону. Власти добавили, что сотрудники МЧС помогают перевезти бытовую технику.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области уровень реки Тобол за шесть часов поднялся на 138 см. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Уровень в реке Тобол в районе с. Звериноголовского составляет 799 см. С 8:00 часов утра вода поднялась на 138 см. Данные очень близки к отметке неблагоприятного явления», — указано в сообщении. Представители администрации обратились к жителям населенных пунктов Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Бугровое, Верхняя Алабуга с просьбой собрать документы, личные вещи и покинуть затопляемую зону. Власти добавили, что сотрудники МЧС помогают перевезти бытовую технику. Ранее в округе из-за паводка перекрыли дорогу к восьми населенным пунктам и эвакуировали местное отделение судебных приставов. Вся актуальная информация по подготовке паводку в Курганской области — в прямой трансляции URA.RU.