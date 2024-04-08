Приставы эвакуировали отделение в Звериноголовском округе Курганской области

В Звериноголовском округе Курганской области из-за ухудшения прогноза по паводку было эвакуировано местное отделение судебных приставов. Данная информация размещена на сайте УФССП по Курганской области.
«Минувшей ночью из-за ухудшения прогноза по паводку было экстренно эвакуировано Звериноголовское районное отделение судебных приставов. Эвакуация проведена силами УФССП России по Курганской области. Мероприятия было решено провести оперативно для того, чтобы не допустить утраты исполнительных документов, личных данных граждан, оргтехники, оружия и спецсредств», — указано в сообщении.
Из-за этого прием граждан и звонков в местном отделении был временно приостановлен. Часть сотрудников разместили в курганских подразделениях. В ведомстве добавили, что при необходимости готовы эвакуировать отделение в Белозерском округе.
За сутки в селе Звериноголовское уровень воды вырос на метр. Ранее приставы эвакуировали отделения в Притобольном и Кетовском округах.
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В Звериноголовском округе Курганской области из-за ухудшения прогноза по паводку было эвакуировано местное отделение судебных приставов. Данная информация размещена на сайте УФССП по Курганской области. «Минувшей ночью из-за ухудшения прогноза по паводку было экстренно эвакуировано Звериноголовское районное отделение судебных приставов. Эвакуация проведена силами УФССП России по Курганской области. Мероприятия было решено провести оперативно для того, чтобы не допустить утраты исполнительных документов, личных данных граждан, оргтехники, оружия и спецсредств», — указано в сообщении. Из-за этого прием граждан и звонков в местном отделении был временно приостановлен. Часть сотрудников разместили в курганских подразделениях. В ведомстве добавили, что при необходимости готовы эвакуировать отделение в Белозерском округе. За сутки в селе Звериноголовское уровень воды вырос на метр. Ранее приставы эвакуировали отделения в Притобольном и Кетовском округах.