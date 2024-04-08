Общество ЖКХ и Городская среда В Звериноголовском округе Курганской области из-за паводка перекрыли дорогу. Видео 09 апреля 2024 в 10:42 Размер текста - 17 + Дорогу перекрыли из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за паводка перекрыли дорогу к восьми населенным пунктам. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Звериноголовского округа через автодорогу на подъезде к с. Звериноголовское со стороны с. Прорывное начался перелив паводковых вод. Движение на данном направлении от моста на въезде в окружной центр в сторону населенных пунктов: Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное — перекрыто для всех видов транспорта и пешеходов», — указано в сообщении. Власти рекомендовали объезд по маршруту Звериноголовское-Курган-Куртамыш или отложить поездку до нормализации обстановки. Также представители администрации попросили не проезжать затопленные дороги и мосты. За сутки в округе уровень воды поднялся на метр. Из-за ухудшения прогноза по паводку в округе эвакуировали местное отделение судебных приставов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за паводка перекрыли дорогу к восьми населенным пунктам. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Звериноголовского округа через автодорогу на подъезде к с. Звериноголовское со стороны с. Прорывное начался перелив паводковых вод. Движение на данном направлении от моста на въезде в окружной центр в сторону населенных пунктов: Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное — перекрыто для всех видов транспорта и пешеходов», — указано в сообщении. Власти рекомендовали объезд по маршруту Звериноголовское-Курган-Куртамыш или отложить поездку до нормализации обстановки. Также представители администрации попросили не проезжать затопленные дороги и мосты. За сутки в округе уровень воды поднялся на метр. Из-за ухудшения прогноза по паводку в округе эвакуировали местное отделение судебных приставов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям