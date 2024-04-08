08 апреля 2024

В Звериноголовском округе Курганской области из-за паводка перекрыли дорогу. Видео

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Далматовский район. Курган , проезд закрыт, перекрытие дороги
Дорогу перекрыли из-за паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за паводка перекрыли дорогу к восьми населенным пунктам. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Звериноголовского округа через автодорогу на подъезде к с. Звериноголовское со стороны с. Прорывное начался перелив паводковых вод. Движение на данном направлении от моста на въезде в окружной центр в сторону населенных пунктов: Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное — перекрыто для всех видов транспорта и пешеходов», — указано в сообщении.

Власти рекомендовали объезд по маршруту Звериноголовское-Курган-Куртамыш или отложить поездку до нормализации обстановки. Также представители администрации попросили не проезжать затопленные дороги и мосты.

За сутки в округе уровень воды поднялся на метр. Из-за ухудшения прогноза по паводку в округе эвакуировали местное отделение судебных приставов.

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В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за паводка перекрыли дорогу к восьми населенным пунктам. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Звериноголовского округа через автодорогу на подъезде к с. Звериноголовское со стороны с. Прорывное начался перелив паводковых вод. Движение на данном направлении от моста на въезде в окружной центр в сторону населенных пунктов: Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное — перекрыто для всех видов транспорта и пешеходов», — указано в сообщении. Власти рекомендовали объезд по маршруту Звериноголовское-Курган-Куртамыш или отложить поездку до нормализации обстановки. Также представители администрации попросили не проезжать затопленные дороги и мосты. За сутки в округе уровень воды поднялся на метр. Из-за ухудшения прогноза по паводку в округе эвакуировали местное отделение судебных приставов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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