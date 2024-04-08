В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за паводка перекрыли дорогу к восьми населенным пунктам. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
«В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Звериноголовского округа через автодорогу на подъезде к с. Звериноголовское со стороны с. Прорывное начался перелив паводковых вод. Движение на данном направлении от моста на въезде в окружной центр в сторону населенных пунктов: Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное — перекрыто для всех видов транспорта и пешеходов», — указано в сообщении.
Власти рекомендовали объезд по маршруту Звериноголовское-Курган-Куртамыш или отложить поездку до нормализации обстановки. Также представители администрации попросили не проезжать затопленные дороги и мосты.
За сутки в округе уровень воды поднялся на метр. Из-за ухудшения прогноза по паводку в округе эвакуировали местное отделение судебных приставов.
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