Глава района ЯНАО попросил отложить голосование по объединению муниципалитетов

Юрий Фишер обратился к депутатам думы с просьбой перенести голосование по объединению районов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Глава Красноселькупского района ЯНАО Юрий Фишер обратился к депутатам районной думы с просьбой перенести голосование по вопросу объединения с Пуровским районом. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

«С целью детализации дорожной карты по вопросам социально-экономического развития и выработки комплексной программы по повышению качества жизни жителей территории со всеми заинтересованными сторонами, прошу отменить внеочередное заседание думы Красноселькупского района, назначенное на 16 часов 9 апреля. Юрий Фишер», — сообщается в письме, направленном мэром в адрес председателя районной думы Ольги Титовой.

По мнению источников, таким образом мэр пытается показать окружным властям, что не отказывается от идеи объединения, но ее необходимо тщательно проработать. Депутаты думы готовились заблокировать проект муниципальной реформы большинством голосов. В Приуральском районе ЯНАО именно так и произошло, там против объединения с Лабытнанги депутаты проголосовали единогласно. Объединение Красноселькупского и Пуровского районов должно способствовать развитию отдаленных территорий, за счет реализации проектов «НОВАТЭК». Резкое сопротивление населения источники агентства объясняют недостаточной работой местной администрации с жителями.