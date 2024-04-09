Песков отреагировал на митинг жителей Оренбургской области из-за наводнения

Президент России Владимир Путин постоянно занимается вопросами, связанными с наводнением в Оренбургской области. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков после митинга в регионе, где люди просили Путина помочь.
«Многие люди отказывались уезжать. В сложнейших условиях приходилось возвращаться и помогать им, но уже гораздо в более тяжелых условиях. Сложные дни предстоят для Курганской и Тюменской областей. Большая вода идет туда. Путин хоть и не там физически, но он постоянно присутствует в этой теме, он решает вопросы», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
До этого жители Оренбургской области вышли на митинг. Они скандировали: «Путин, помоги». Подробности — в материале URA.RU.
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