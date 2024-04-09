Песков отреагировал на митинг жителей Оренбургской области из-за наводнения

Песков: Путин постоянно решает вопросы, связанные с паводком в Орске
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Путин постоянно присутствует в этой теме Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Президент России Владимир Путин постоянно занимается вопросами, связанными с наводнением в Оренбургской области. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков после митинга в регионе, где люди просили Путина помочь.

«Многие люди отказывались уезжать. В сложнейших условиях приходилось возвращаться и помогать им, но уже гораздо в более тяжелых условиях. Сложные дни предстоят для Курганской и Тюменской областей. Большая вода идет туда. Путин хоть и не там физически, но он постоянно присутствует в этой теме, он решает вопросы», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

До этого жители Оренбургской области вышли на митинг. Они скандировали: «Путин, помоги». Подробности — в материале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин постоянно занимается вопросами, связанными с наводнением в Оренбургской области. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков после митинга в регионе, где люди просили Путина помочь. «Многие люди отказывались уезжать. В сложнейших условиях приходилось возвращаться и помогать им, но уже гораздо в более тяжелых условиях. Сложные дни предстоят для Курганской и Тюменской областей. Большая вода идет туда. Путин хоть и не там физически, но он постоянно присутствует в этой теме, он решает вопросы», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. До этого жители Оренбургской области вышли на митинг. Они скандировали: «Путин, помоги». Подробности — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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