Организатору покушения на челябинского бизнесмена продлили срок в СИЗО. Фото, видео

09 апреля 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Полину Иосифову оставили в СИЗО до 11 июля Фото: Алина Яковлева © URA.RU новость из сюжета Покушение на троицкого бизнесмена Бориса Спиридонова Бывшему риелтору агентства недвижимости «Этажи» Полине Иосифовой, задержанной сотрудниками УФСБ по Челябинской области и обвиненной в организации покушения на убийство троицкого бизнесмена Бориса Спиридонова, продлили срок в СИЗО до 11 июля. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала Центрального райсуда, где проходило заседание. В своем ходатайстве следователь просил продлить Иосифовой меру пресечения в виде заключения под стражу сразу на три месяца. Аргументируя его, он заявил, что по делу необходимо проведение сразу нескольких экспертиз. На исследование уйдет время. Также следователь выразил беспокойство тем, что, оставшись на свободе, Иосифова попытается скрыться от следствия и суда и даже вступить в сговор по делу. Ходатайство было полностью поддержано прокурором. Он заявил, что в настоящее время следствие находится в активной стадии, а изменение меры пресечения может воспрепятствовать установлению всех обстоятельств. Сама Иосифова возражала против продления своего срока в СИЗО. Она пояснила, что активно сотрудничает со следствием, причем не только по своему делу, но и по другим. Ее адвокат отметил, что его клиентка изменила отношение к обвинению и признала свою вину в полном объеме. По его словам, тяжесть деяния не может определять строгость меры наказания. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Продлить обвиняемой Иосифовой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, то есть до 11 июля 2024 года», — зачитал решение судья Борис Миронов. Иосифова была задержана сотрудникам УФСБ по региону 11 февраля во время передачи части денег, назначенных за убийство Спиридонова, проходящего ключевым фигурантом по делу в отношении мэра Троицка Александра Виноградова и коммерсанта Дмитрия Виноградова. По слухам, она была знакома с одним из них. Следствие считает, что она нашла исполнителей убийства, но совершить задуманное те не смогли. На первом заседании, на котором Иосифовой избрали меру пресечения, она заявила о готовности сотрудничать со следствием. Для предотвращения покушения спецслужбами была проведена целая операция. Киллеры планировали убить бизнесмена на трассе между Троицком и Челябинском. Но сделать этого не смогли и были задержаны. Для того, чтобы выйти на организатора, пришлось пустить слухи о смерти коммерсанта. А когда тот приехал, чтобы расплатиться за выполненную, как он думал, работу — его задержали. Фото: Алина Яковлева © URA.RU Фото: Алина Яковлева © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему риелтору агентства недвижимости «Этажи» Полине Иосифовой, задержанной сотрудниками УФСБ по Челябинской области и обвиненной в организации покушения на убийство троицкого бизнесмена Бориса Спиридонова, продлили срок в СИЗО до 11 июля. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала Центрального райсуда, где проходило заседание. В своем ходатайстве следователь просил продлить Иосифовой меру пресечения в виде заключения под стражу сразу на три месяца. Аргументируя его, он заявил, что по делу необходимо проведение сразу нескольких экспертиз. На исследование уйдет время. Также следователь выразил беспокойство тем, что, оставшись на свободе, Иосифова попытается скрыться от следствия и суда и даже вступить в сговор по делу. Ходатайство было полностью поддержано прокурором. Он заявил, что в настоящее время следствие находится в активной стадии, а изменение меры пресечения может воспрепятствовать установлению всех обстоятельств. Сама Иосифова возражала против продления своего срока в СИЗО. Она пояснила, что активно сотрудничает со следствием, причем не только по своему делу, но и по другим. Ее адвокат отметил, что его клиентка изменила отношение к обвинению и признала свою вину в полном объеме. По его словам, тяжесть деяния не может определять строгость меры наказания. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Продлить обвиняемой Иосифовой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, то есть до 11 июля 2024 года», — зачитал решение судья Борис Миронов. Иосифова была задержана сотрудникам УФСБ по региону 11 февраля во время передачи части денег, назначенных за убийство Спиридонова, проходящего ключевым фигурантом по делу в отношении мэра Троицка Александра Виноградова и коммерсанта Дмитрия Виноградова. По слухам, она была знакома с одним из них. Следствие считает, что она нашла исполнителей убийства, но совершить задуманное те не смогли. На первом заседании, на котором Иосифовой избрали меру пресечения, она заявила о готовности сотрудничать со следствием. Для предотвращения покушения спецслужбами была проведена целая операция. Киллеры планировали убить бизнесмена на трассе между Троицком и Челябинском. Но сделать этого не смогли и были задержаны. Для того, чтобы выйти на организатора, пришлось пустить слухи о смерти коммерсанта. А когда тот приехал, чтобы расплатиться за выполненную, как он думал, работу — его задержали.