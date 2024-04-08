В Тюменской области жителей района призвали готовиться к худшему сценарию паводка

В Тюменской области жителей Казанского района просят заранее спасать свои вещи

09 апреля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Граждан просят позаботиться о вещах и животных до момента затопления Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Жителей Казанского района Тюменской области призвали готовиться к худшему варианту паводка и заранее, без паники эвакуировать свои вещи в пункты временного размещения. Об этом сообщил начальник отдела ГО и ЧС администрации района Николай Каукин, обращение опубликовано в telegram-канале главы района Татьяны Богдановой. «На сегодняшний момент обстановка стабильная, но прогноз по Казахстану, по Сергеевскому водохранилищу, которое влияет на наш уровень паводка, очень неблагоприятный. Там превышение максимального перелива составляет около метра, по сравнению с тем, что было в 2017 году. Нужно готовиться к самому тяжелому сценарию. Советую жителям, живущим за дамбой, готовиться к эвакуации и заблаговременно, без паники вывозить вещи», — заявил Николай Каукин. Речь идет о жителях улиц Совхозная и Советская в селе Казанское. Вещи они могут оставить в пункте временного размещения в поселке Новоселезнево (ул.Ленина, д. 271а). Справки по телефону 89829278827. Помочь с доставкой вещей и эвакуацией сельскохозяйственных животных могут волонтеры — 89504828070, 89829656109, 89026222429. Также принимать людей в период паводка готовы в пункте временного размещения граждан в селе Ильинка (детский оздоровительный центр «Березка»). Информацию можно получить по телефону 89504939480. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Казанского района Тюменской области призвали готовиться к худшему варианту паводка и заранее, без паники эвакуировать свои вещи в пункты временного размещения. Об этом сообщил начальник отдела ГО и ЧС администрации района Николай Каукин, обращение опубликовано в telegram-канале главы района Татьяны Богдановой. «На сегодняшний момент обстановка стабильная, но прогноз по Казахстану, по Сергеевскому водохранилищу, которое влияет на наш уровень паводка, очень неблагоприятный. Там превышение максимального перелива составляет около метра, по сравнению с тем, что было в 2017 году. Нужно готовиться к самому тяжелому сценарию. Советую жителям, живущим за дамбой, готовиться к эвакуации и заблаговременно, без паники вывозить вещи», — заявил Николай Каукин. Речь идет о жителях улиц Совхозная и Советская в селе Казанское. Вещи они могут оставить в пункте временного размещения в поселке Новоселезнево (ул.Ленина, д. 271а). Справки по телефону 89829278827. Помочь с доставкой вещей и эвакуацией сельскохозяйственных животных могут волонтеры — 89504828070, 89829656109, 89026222429. Также принимать людей в период паводка готовы в пункте временного размещения граждан в селе Ильинка (детский оздоровительный центр «Березка»). Информацию можно получить по телефону 89504939480.