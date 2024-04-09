Мэр Троицка Виноградов остался в СИЗО до середины июня. Видео

09 апреля 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Александр Виноградов остался в СИЗО до 12 июня Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова Центральный райсуд Челябинска 9 апреля продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей мэру Троицка Александру Виноградову, обвиняемому в нескольких коррупционных эпизодах. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, градоначальник пробудет в СИЗО до 12 июня. На заседание пришли сотрудники мэрии Троицка. Следователь использовал их присутствие, чтобы в очередной раз убедить суд в наличии у Виноградова устойчивых, наработанных связей, с помощью которых он сможет скрыться от следствия или препятствовать производству по делу. Из-за этого следствие посчитало невозможным изменить меру пресечения на более мягкую. Прокурор поддержал ходатайство. Адвокаты Виноградова, в свою очередь, выразили негодование, вызванное недавним решением суда смягчить меру пресечения с СИЗО до домашнего ареста другому фигуранту дела о коррупции в стенах мэрии Троицка бизнесмену, основателю сети «Копеечка» Дмитрию Виноградову. Сторона защиты предположила, что коммерсант огородил себя и оговорил мэра Троицка, чтобы смягчить себе условия. В своем обращении к суду Виноградов отметил, что ни одно из оснований помещения его под стражу ничем не обосновано и не подтверждено. По мнению мэра, у следствия нет данных, доказывающих факт того, что он может скрыться, сможет угрожать свидетелям, или совершать иные, мешающие следствию действия. По второму коррупционному эпизоду градоначальник выразился однозначно — он считает, что это способ давления на суд. По его словам, обвинения по нему так и не предъявлены. По итогу своего монолога Виноградов попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест, отметив, что данное ограничение тоже предполагает изоляцию от общества. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Продлить обвиняемому Виноградову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 12 июня 2024 года», — зачитал решение судья Борис Миронов. Это уже второе уголовное преследование в отношении Виноградова. Первое (по обвинениям в превышении должностных полномочий) закончилось для него оправдательным приговором. Но не успел он насладиться свободой, как за ним снова пришли правоохранители. По новому уголовному делу его обвинили в получении взяток от Дмитрия Виноградова. По версии следствия, Виноградов-мэр получил от однофамильца несколько взяток за общее покровительство. С обвинениями градоначальник не согласен, и намерен доказывать свою невиновность. Находясь под следствием по факту взятки, Виноградов не смог отстоять оправдательный приговор по первой «уголовке». Дело в его отношении вновь рассмотрят в Челябинском облсуде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный райсуд Челябинска 9 апреля продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей мэру Троицка Александру Виноградову, обвиняемому в нескольких коррупционных эпизодах. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, градоначальник пробудет в СИЗО до 12 июня. На заседание пришли сотрудники мэрии Троицка. Следователь использовал их присутствие, чтобы в очередной раз убедить суд в наличии у Виноградова устойчивых, наработанных связей, с помощью которых он сможет скрыться от следствия или препятствовать производству по делу. Из-за этого следствие посчитало невозможным изменить меру пресечения на более мягкую. Прокурор поддержал ходатайство. Адвокаты Виноградова, в свою очередь, выразили негодование, вызванное недавним решением суда смягчить меру пресечения с СИЗО до домашнего ареста другому фигуранту дела о коррупции в стенах мэрии Троицка бизнесмену, основателю сети «Копеечка» Дмитрию Виноградову. Сторона защиты предположила, что коммерсант огородил себя и оговорил мэра Троицка, чтобы смягчить себе условия. В своем обращении к суду Виноградов отметил, что ни одно из оснований помещения его под стражу ничем не обосновано и не подтверждено. По мнению мэра, у следствия нет данных, доказывающих факт того, что он может скрыться, сможет угрожать свидетелям, или совершать иные, мешающие следствию действия. По второму коррупционному эпизоду градоначальник выразился однозначно — он считает, что это способ давления на суд. По его словам, обвинения по нему так и не предъявлены. По итогу своего монолога Виноградов попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест, отметив, что данное ограничение тоже предполагает изоляцию от общества. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Продлить обвиняемому Виноградову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 12 июня 2024 года», — зачитал решение судья Борис Миронов. Это уже второе уголовное преследование в отношении Виноградова. Первое (по обвинениям в превышении должностных полномочий) закончилось для него оправдательным приговором. Но не успел он насладиться свободой, как за ним снова пришли правоохранители. По новому уголовному делу его обвинили в получении взяток от Дмитрия Виноградова. По версии следствия, Виноградов-мэр получил от однофамильца несколько взяток за общее покровительство. С обвинениями градоначальник не согласен, и намерен доказывать свою невиновность. Находясь под следствием по факту взятки, Виноградов не смог отстоять оправдательный приговор по первой «уголовке». Дело в его отношении вновь рассмотрят в Челябинском облсуде.