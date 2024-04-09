«Курганмашзавод» отменил часть автобусов для работников из-за паводка

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Дождь. Курган , автобус, пассажиры
Представители КМЗ временно отменили рейсы из Восточного Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Представители «Курганмашзавода» из-за паводка до особого распоряжения отменили утренние рейсы корпоративного автобуса из Восточного микрорайона. Данная информация размещена в telegram-канале завода.

«Внимание! В связи с паводковой ситуацией с 10 апреля заводские утренние рейсы из Восточного микрорайона Кургана отменяются до особого распоряжения. Расписание утренних рейсов из Заозерного и Западного остается без изменений», — указано в сообщении.

Рейсы, на которых по утрам сотрудники могут бесплатно добираться до предприятия, были запущены в марте. Ранее стало известно, что в Кургане из-за паводка изменился путь следования шести автобусных маршрутов, а если подтопит шоссе им. Тюнина, эта мера коснется еще 21 межмуниципального маршрута. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства URA.RU.

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Представители «Курганмашзавода» из-за паводка до особого распоряжения отменили утренние рейсы корпоративного автобуса из Восточного микрорайона. Данная информация размещена в telegram-канале завода. «Внимание! В связи с паводковой ситуацией с 10 апреля заводские утренние рейсы из Восточного микрорайона Кургана отменяются до особого распоряжения. Расписание утренних рейсов из Заозерного и Западного остается без изменений», — указано в сообщении. Рейсы, на которых по утрам сотрудники могут бесплатно добираться до предприятия, были запущены в марте. Ранее стало известно, что в Кургане из-за паводка изменился путь следования шести автобусных маршрутов, а если подтопит шоссе им. Тюнина, эта мера коснется еще 21 межмуниципального маршрута. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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