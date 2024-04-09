«Курганмашзавод» отменил часть автобусов для работников из-за паводка

09 апреля 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Представители КМЗ временно отменили рейсы из Восточного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Представители «Курганмашзавода» из-за паводка до особого распоряжения отменили утренние рейсы корпоративного автобуса из Восточного микрорайона. Данная информация размещена в telegram-канале завода. «Внимание! В связи с паводковой ситуацией с 10 апреля заводские утренние рейсы из Восточного микрорайона Кургана отменяются до особого распоряжения. Расписание утренних рейсов из Заозерного и Западного остается без изменений», — указано в сообщении. Рейсы, на которых по утрам сотрудники могут бесплатно добираться до предприятия, были запущены в марте. Ранее стало известно, что в Кургане из-за паводка изменился путь следования шести автобусных маршрутов, а если подтопит шоссе им. Тюнина, эта мера коснется еще 21 межмуниципального маршрута. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители «Курганмашзавода» из-за паводка до особого распоряжения отменили утренние рейсы корпоративного автобуса из Восточного микрорайона. Данная информация размещена в telegram-канале завода. «Внимание! В связи с паводковой ситуацией с 10 апреля заводские утренние рейсы из Восточного микрорайона Кургана отменяются до особого распоряжения. Расписание утренних рейсов из Заозерного и Западного остается без изменений», — указано в сообщении. Рейсы, на которых по утрам сотрудники могут бесплатно добираться до предприятия, были запущены в марте. Ранее стало известно, что в Кургане из-за паводка изменился путь следования шести автобусных маршрутов, а если подтопит шоссе им. Тюнина, эта мера коснется еще 21 межмуниципального маршрута. Вся информация о ситуация с паводком в онлайн-трансляции агентства URA.RU.