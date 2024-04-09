В Тюменской области пострадавший в магазине мальчик получит 100 000 рублей

В Тюменской области пострадавший ребенок получит 100 000 рублей за то, что в одном из магазинов на него рухнула тепловая завеса, разбив ребенку голову. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона.
«В одном из магазинов крупной торговой сети на 13-летнего мальчика упала тепловая завеса, устанавливаемая в этот момент при входе. В результате ребенок получил рану затылочной области. Тобольская межрайонная прокуратура обратилась в суд за компенсацией морального вреда. В пользу потерпевшего взыскано 100 000 рублей», — рассказали в прокуратуре.
Ребенку заплатит организация, которая устанавливала оборудование в торговой точке. Исполнение решения суда находится на контроле силовиков.
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В Тюменской области пострадавший ребенок получит 100 000 рублей за то, что в одном из магазинов на него рухнула тепловая завеса, разбив ребенку голову. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. «В одном из магазинов крупной торговой сети на 13-летнего мальчика упала тепловая завеса, устанавливаемая в этот момент при входе. В результате ребенок получил рану затылочной области. Тобольская межрайонная прокуратура обратилась в суд за компенсацией морального вреда. В пользу потерпевшего взыскано 100 000 рублей», — рассказали в прокуратуре. Ребенку заплатит организация, которая устанавливала оборудование в торговой точке. Исполнение решения суда находится на контроле силовиков.