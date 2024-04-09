В Тюменской области пострадавший в магазине мальчик получит 100 000 рублей

09 апреля 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Ребенок получит компенсацию за свои страдания Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Тюменской области пострадавший ребенок получит 100 000 рублей за то, что в одном из магазинов на него рухнула тепловая завеса, разбив ребенку голову. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. «В одном из магазинов крупной торговой сети на 13-летнего мальчика упала тепловая завеса, устанавливаемая в этот момент при входе. В результате ребенок получил рану затылочной области. Тобольская межрайонная прокуратура обратилась в суд за компенсацией морального вреда. В пользу потерпевшего взыскано 100 000 рублей», — рассказали в прокуратуре. Ребенку заплатит организация, которая устанавливала оборудование в торговой точке. Исполнение решения суда находится на контроле силовиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области пострадавший ребенок получит 100 000 рублей за то, что в одном из магазинов на него рухнула тепловая завеса, разбив ребенку голову. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. «В одном из магазинов крупной торговой сети на 13-летнего мальчика упала тепловая завеса, устанавливаемая в этот момент при входе. В результате ребенок получил рану затылочной области. Тобольская межрайонная прокуратура обратилась в суд за компенсацией морального вреда. В пользу потерпевшего взыскано 100 000 рублей», — рассказали в прокуратуре. Ребенку заплатит организация, которая устанавливала оборудование в торговой точке. Исполнение решения суда находится на контроле силовиков.