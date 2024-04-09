В Тюменской области пострадавший в магазине мальчик получит 100 000 рублей

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Ребенок получит компенсацию за свои страдания Фото:

В Тюменской области пострадавший ребенок получит 100 000 рублей за то, что в одном из магазинов на него рухнула тепловая завеса, разбив ребенку голову. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона.

«В одном из магазинов крупной торговой сети на 13-летнего мальчика упала тепловая завеса, устанавливаемая в этот момент при входе. В результате ребенок получил рану затылочной области. Тобольская межрайонная прокуратура обратилась в суд за компенсацией морального вреда. В пользу потерпевшего взыскано 100 000 рублей», — рассказали в прокуратуре.

Ребенку заплатит организация, которая устанавливала оборудование в торговой точке. Исполнение решения суда находится на контроле силовиков.

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В Тюменской области пострадавший ребенок получит 100 000 рублей за то, что в одном из магазинов на него рухнула тепловая завеса, разбив ребенку голову. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. «В одном из магазинов крупной торговой сети на 13-летнего мальчика упала тепловая завеса, устанавливаемая в этот момент при входе. В результате ребенок получил рану затылочной области. Тобольская межрайонная прокуратура обратилась в суд за компенсацией морального вреда. В пользу потерпевшего взыскано 100 000 рублей», — рассказали в прокуратуре. Ребенку заплатит организация, которая устанавливала оборудование в торговой точке. Исполнение решения суда находится на контроле силовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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