В Тобольске (Тюменская область) в зону эвакуации из-за весеннего паводка попадают около 3700 человек. Об этом рассказал мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Глава Тобольска рекомендовал тем, кто попадает в зону возможного подтопления, собирать вещи.
«Наш участок реки Иртыш не попадает в зону риска по прогнозам гидрометцентра, но есть предостережение по Тоболу. Специалисты ГО и ЧС допускают вероятность сложностей на месте слияния рек. Именно поэтому проводим комплексные профилактические меры. На карте — зоны вероятного подтопления. По нашим расчетам, в зону эвакуации попадает 3 700 человек», — написал мэр Тобольска.
Он добавил, что в случае ЧС жителей проинформируют через систему экстренного оповещения. Животных тоболяки могут оставить в муниципальном приюте.
Режим ЧС по паводку начал действовать в регионе 8 апреля. Уровень воды в реках растет с каждым днем, жители некоторых СНТ начали готовиться к эвакуации. Подготовку к паводку в регионе проверят глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор.
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В Тобольске (Тюменская область) в зону эвакуации из-за весеннего паводка попадают около 3700 человек. Об этом рассказал мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Глава Тобольска рекомендовал тем, кто попадает в зону возможного подтопления, собирать вещи. «Наш участок реки Иртыш не попадает в зону риска по прогнозам гидрометцентра, но есть предостережение по Тоболу. Специалисты ГО и ЧС допускают вероятность сложностей на месте слияния рек. Именно поэтому проводим комплексные профилактические меры. На карте — зоны вероятного подтопления. По нашим расчетам, в зону эвакуации попадает 3 700 человек», — написал мэр Тобольска. Он добавил, что в случае ЧС жителей проинформируют через систему экстренного оповещения. Животных тоболяки могут оставить в муниципальном приюте. Режим ЧС по паводку начал действовать в регионе 8 апреля. Уровень воды в реках растет с каждым днем, жители некоторых СНТ начали готовиться к эвакуации. Подготовку к паводку в регионе проверят глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор.