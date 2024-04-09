Мэр Тобольска рассказал, какие деревни попадают в зону подтопления. Карта

В Тобольске в зону эвакуации из-за паводка попадают около 3700 человек

10 апреля 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Глава Тобольска рекомендовал тем, кто попадает в зону возможного подтопления, собирать вещи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тобольске (Тюменская область) в зону эвакуации из-за весеннего паводка попадают около 3700 человек. Об этом рассказал мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Глава Тобольска рекомендовал тем, кто попадает в зону возможного подтопления, собирать вещи. «Наш участок реки Иртыш не попадает в зону риска по прогнозам гидрометцентра, но есть предостережение по Тоболу. Специалисты ГО и ЧС допускают вероятность сложностей на месте слияния рек. Именно поэтому проводим комплексные профилактические меры. На карте — зоны вероятного подтопления. По нашим расчетам, в зону эвакуации попадает 3 700 человек», — написал мэр Тобольска. Он добавил, что в случае ЧС жителей проинформируют через систему экстренного оповещения. Животных тоболяки могут оставить в муниципальном приюте. Режим ЧС по паводку начал действовать в регионе 8 апреля. Уровень воды в реках растет с каждым днем, жители некоторых СНТ начали готовиться к эвакуации. Подготовку к паводку в регионе проверят глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор. telegram-канал Максима Афанасьева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске (Тюменская область) в зону эвакуации из-за весеннего паводка попадают около 3700 человек. Об этом рассказал мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Глава Тобольска рекомендовал тем, кто попадает в зону возможного подтопления, собирать вещи. «Наш участок реки Иртыш не попадает в зону риска по прогнозам гидрометцентра, но есть предостережение по Тоболу. Специалисты ГО и ЧС допускают вероятность сложностей на месте слияния рек. Именно поэтому проводим комплексные профилактические меры. На карте — зоны вероятного подтопления. По нашим расчетам, в зону эвакуации попадает 3 700 человек», — написал мэр Тобольска. Он добавил, что в случае ЧС жителей проинформируют через систему экстренного оповещения. Животных тоболяки могут оставить в муниципальном приюте. Режим ЧС по паводку начал действовать в регионе 8 апреля. Уровень воды в реках растет с каждым днем, жители некоторых СНТ начали готовиться к эвакуации. Подготовку к паводку в регионе проверят глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор.