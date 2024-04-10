Силовики следят за свердловским экс-министром, вернувшимся из зоны СВО

На бывшего главу свердловского минтранса собрали компромат

10 апреля 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Говорят, Василия Старкова за его эффективность очень ценил губернатор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший глава свердловского минтранса Василий Старков даже после возвращения из зоны спецоперации РФ на Украине остается в поле зрения силовиков — в связи с уголовным делом о коррупции, по которому проходит экс-начальник управления автодорог Вячеслава Данилова. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. Данилова задержали в сентябре, он тут же был снят с должности. По версии следствия, Данилов якобы взял деньги с компании «Мелиострой» за содействие в получении многомиллионного госконтракта. Свою вину он не признает, в марте его выпустили из СИЗО. Старков ушел в отставку в ноябре, это стало настоящим шоком для политтусовки — ведь свердловский минтранс считался одним из лучших в стране. Старков сразу уехал в зону СВО. По неофициальным данным, увольнение было связано с тем, что Данилов якобы стал упоминать его в своих показаниях. Уже через месяц Старков вернулся в Екатеринбург и устроился в «Уральский горнопромышленный холдинг» Сергея Мазуркевича — на позицию замгендиректора по инфраструктурным проектам. «По Старкову вопрос не закрыт», — поделился собеседник агентства, комментируя текущие настроения силовиков. Другой источник, который общается со Старковым, отметил, что тот старается демонстрировать спокойствие. Самому экс-чиновнику направлена просьба о комментарии по теме, ответ пока не пришел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший глава свердловского минтранса Василий Старков даже после возвращения из зоны спецоперации РФ на Украине остается в поле зрения силовиков — в связи с уголовным делом о коррупции, по которому проходит экс-начальник управления автодорог Вячеслава Данилова. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. Данилова задержали в сентябре, он тут же был снят с должности. По версии следствия, Данилов якобы взял деньги с компании «Мелиострой» за содействие в получении многомиллионного госконтракта. Свою вину он не признает, в марте его выпустили из СИЗО. Старков ушел в отставку в ноябре, это стало настоящим шоком для политтусовки — ведь свердловский минтранс считался одним из лучших в стране. Старков сразу уехал в зону СВО. По неофициальным данным, увольнение было связано с тем, что Данилов якобы стал упоминать его в своих показаниях. Уже через месяц Старков вернулся в Екатеринбург и устроился в «Уральский горнопромышленный холдинг» Сергея Мазуркевича — на позицию замгендиректора по инфраструктурным проектам. «По Старкову вопрос не закрыт», — поделился собеседник агентства, комментируя текущие настроения силовиков. Другой источник, который общается со Старковым, отметил, что тот старается демонстрировать спокойствие. Самому экс-чиновнику направлена просьба о комментарии по теме, ответ пока не пришел.