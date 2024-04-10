В Перми музыканты ДНР поделились опытом выступлений под артобстрелами

10 апреля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Музыка спасала жителей Донбасса во время обстрелов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми с гастролями выступил Донецкий академический симфонический оркестр имени С. С. Прокофьева. Перед концертом руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий поблагодарил Пермский край за помощь ДНР и рассказал, в каких условиях музыкантам в республики приходилось выступать еще несколько лет назад. Они делали это буквально под артиллерийскими обстрелами. «Пермский край был одним из первых регионов РФ, кто протянул руку помощи, в том числе и творческому сообществу ДНР. Это было в 2015 году — наиболее тяжелое время для жителей Донбасса. На нас летели истребители, нас бомбили с воздуха. Музыка — это что на самом деле спасало нас, давало надежду. Валентина Лисица тогда приехала в Донецк и дала потрясающий концерт под открытым небом. Это было в условиях обстрела, музыка Рахманинова, Шестаковича, Прокофьева, Чайковского звучала на фоне артиллерийской канонады», — поделился с журналистами Парецкий. 9 апреля концерт Донецкого академического симфонического оркестра имени С. С. Прокофьева под управлением дирижера Михаила Илющенко и пианистки Валентины Лисицы состоялся в Пермской краевой филармонии. Перед этим филармонии Донецка и Перми договорились о гастролях пермских музыкантов в ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с гастролями выступил Донецкий академический симфонический оркестр имени С. С. Прокофьева. Перед концертом руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий поблагодарил Пермский край за помощь ДНР и рассказал, в каких условиях музыкантам в республики приходилось выступать еще несколько лет назад. Они делали это буквально под артиллерийскими обстрелами. «Пермский край был одним из первых регионов РФ, кто протянул руку помощи, в том числе и творческому сообществу ДНР. Это было в 2015 году — наиболее тяжелое время для жителей Донбасса. На нас летели истребители, нас бомбили с воздуха. Музыка — это что на самом деле спасало нас, давало надежду. Валентина Лисица тогда приехала в Донецк и дала потрясающий концерт под открытым небом. Это было в условиях обстрела, музыка Рахманинова, Шестаковича, Прокофьева, Чайковского звучала на фоне артиллерийской канонады», — поделился с журналистами Парецкий. 9 апреля концерт Донецкого академического симфонического оркестра имени С. С. Прокофьева под управлением дирижера Михаила Илющенко и пианистки Валентины Лисицы состоялся в Пермской краевой филармонии. Перед этим филармонии Донецка и Перми договорились о гастролях пермских музыкантов в ДНР.