09 апреля 2024

Дороги в ЯНАО будут строить из российских материалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, дорожные работы, бордюр, асфальт, ремонт дороги, новый асфальт, рабочий с лопатой
Регион активно работает над развитием дорожной инфраструктуры Фото:

Для предстоящих работ на дорожных объектах текущего года в регионе будут использованы материалы отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО на официальном сайте.

«В рамках реализации национального проекта „Безопасные качественные дороги“ закуплен битум в Омске, привезли мастику из Санкт-Петербурга, знаки дорожного движения из Самары, разметку из Смоленска. В дорожном строительстве используются местные инертные материалы — щебень, песок, гравий. Их добыча и переработка на территории Ямала позволяют снизить затраты на транспортировку и логистику», — говорится в сообщении.

Регион активно работает над развитием дорожной инфраструктуры и оптимизацией процессов строительства и ремонта дорог. В этом году дорожникам предстоит привести в норму 108 километров на региональных участках, из них 18,4 километров в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале власти намерены приобрести комплект разборного автодорожного моста. Мостовой комплект позволяет собрать однопролетный или многопролетный мост длиной от 18 до 32 метров и шириной проезжей части 4,2 метра.

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Для предстоящих работ на дорожных объектах текущего года в регионе будут использованы материалы отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО на официальном сайте. «В рамках реализации национального проекта „Безопасные качественные дороги“ закуплен битум в Омске, привезли мастику из Санкт-Петербурга, знаки дорожного движения из Самары, разметку из Смоленска. В дорожном строительстве используются местные инертные материалы — щебень, песок, гравий. Их добыча и переработка на территории Ямала позволяют снизить затраты на транспортировку и логистику», — говорится в сообщении. Регион активно работает над развитием дорожной инфраструктуры и оптимизацией процессов строительства и ремонта дорог. В этом году дорожникам предстоит привести в норму 108 километров на региональных участках, из них 18,4 километров в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале власти намерены приобрести комплект разборного автодорожного моста. Мостовой комплект позволяет собрать однопролетный или многопролетный мост длиной от 18 до 32 метров и шириной проезжей части 4,2 метра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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