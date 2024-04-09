Дороги в ЯНАО будут строить из российских материалов

Регион активно работает над развитием дорожной инфраструктуры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для предстоящих работ на дорожных объектах текущего года в регионе будут использованы материалы отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО на официальном сайте.

«В рамках реализации национального проекта „Безопасные качественные дороги“ закуплен битум в Омске, привезли мастику из Санкт-Петербурга, знаки дорожного движения из Самары, разметку из Смоленска. В дорожном строительстве используются местные инертные материалы — щебень, песок, гравий. Их добыча и переработка на территории Ямала позволяют снизить затраты на транспортировку и логистику», — говорится в сообщении.

Регион активно работает над развитием дорожной инфраструктуры и оптимизацией процессов строительства и ремонта дорог. В этом году дорожникам предстоит привести в норму 108 километров на региональных участках, из них 18,4 километров в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале власти намерены приобрести комплект разборного автодорожного моста. Мостовой комплект позволяет собрать однопролетный или многопролетный мост длиной от 18 до 32 метров и шириной проезжей части 4,2 метра.