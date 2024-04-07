Власти ЯНАО намерены купить разборный мост на случай ЧП

На Ямал приобретут комплект среднего автодорожного разборного моста. Фото: Илья Московец © URA.RU

На Ямале намерены приобрести комплект разборного автодорожного моста. Его будут хранить в АО «Ямалавтодор» на случай повреждения стационарных мостов, сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».

«На Ямал приобретут комплект среднего автодорожного разборного моста. Он предназначен для оперативного обеспечения возможности проезда в случае повреждения стационарного моста», — сообщает источник.

Мостовой комплект позволяет собрать однопролетный или многопролетный мост длиной от 18 до 32 метров и шириной проезжей части 4,2 метра. В комплекте предусмотрены временные опоры. «Монтаж среднего автодорожного разборного моста составляет от двух до пяти суток в зависимости от длины сооружения», — уточняют авторы канала. Комплект разборного моста будет храниться на производственной базе ямальского подрядчика АО «Ямалавтодор».

Ранее сообщалось, что приоритетным участком ремонтных работ дорожной сети на Ямале станет трасса Коротчаево — Новый Уренгой. Здесь же после капитального ремонта обустроят новые стоянки для дальнобойщиков и путешественников.