Суд отправил лечиться екатеринбуржца, взявшего в заложники двухлетнюю девочку

В Екатеринбурге суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу 30-летнего мужчину, взявшего в заложники двухлетнюю племянницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Орджоникидзевский райсуд назначил мужчине 1994 года рождения принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — следует из сообщения. Прокуратура в конце марта запросила принудительное лечение для мужчины.
Инцидент произошел в одной из квартир на Машиностроителей. Екатеринбуржец взял в руки вилку и консервный нож, заперся в ванной с двухлетней девочкой и стал угрожать ей расправой. Сотрудники полиции вскрыли дверь и спасли ребенка.
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