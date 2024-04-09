09 апреля 2024

Суд отправил лечиться екатеринбуржца, взявшего в заложники двухлетнюю девочку

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Суд отправил мужчину в психиатрическую больницу Фото:

В Екатеринбурге суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу 30-летнего мужчину, взявшего в заложники двухлетнюю племянницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Орджоникидзевский райсуд назначил мужчине 1994 года рождения принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — следует из сообщения. Прокуратура в конце марта запросила принудительное лечение для мужчины.

Инцидент произошел в одной из квартир на Машиностроителей. Екатеринбуржец взял в руки вилку и консервный нож, заперся в ванной с двухлетней девочкой и стал угрожать ей расправой. Сотрудники полиции вскрыли дверь и спасли ребенка.

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В Екатеринбурге суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу 30-летнего мужчину, взявшего в заложники двухлетнюю племянницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Орджоникидзевский райсуд назначил мужчине 1994 года рождения принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — следует из сообщения. Прокуратура в конце марта запросила принудительное лечение для мужчины. Инцидент произошел в одной из квартир на Машиностроителей. Екатеринбуржец взял в руки вилку и консервный нож, заперся в ванной с двухлетней девочкой и стал угрожать ей расправой. Сотрудники полиции вскрыли дверь и спасли ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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