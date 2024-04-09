Происшествия Суд отправил лечиться екатеринбуржца, взявшего в заложники двухлетнюю девочку 10 апреля 2024 в 13:34 Размер текста - 17 + Суд отправил мужчину в психиатрическую больницу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу 30-летнего мужчину, взявшего в заложники двухлетнюю племянницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Орджоникидзевский райсуд назначил мужчине 1994 года рождения принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — следует из сообщения. Прокуратура в конце марта запросила принудительное лечение для мужчины. Инцидент произошел в одной из квартир на Машиностроителей. Екатеринбуржец взял в руки вилку и консервный нож, заперся в ванной с двухлетней девочкой и стал угрожать ей расправой. Сотрудники полиции вскрыли дверь и спасли ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу 30-летнего мужчину, взявшего в заложники двухлетнюю племянницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Орджоникидзевский райсуд назначил мужчине 1994 года рождения принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — следует из сообщения. Прокуратура в конце марта запросила принудительное лечение для мужчины. Инцидент произошел в одной из квартир на Машиностроителей. Екатеринбуржец взял в руки вилку и консервный нож, заперся в ванной с двухлетней девочкой и стал угрожать ей расправой. Сотрудники полиции вскрыли дверь и спасли ребенка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям