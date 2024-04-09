В Курганской области начались ландшафтные пожары

10 апреля 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Пожароопасный сезон в регионе начался с города Шадринска (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Шадринске Курганской области произошли ландшафтные пожары. Местные власти объявили об официальном открытии пожароопасного сезона. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Шадринска. «В Курганской области официально стартовал пожароопасный сезон. И сегодня Глава Шадринска провел заседание КЧС, главной темой которого стали действующие меры по предупреждению природных возгораний. <…> На днях в Шадринске начали фиксировать ландшафтные возгорания. Со сходом снежного покрова и наступлением сухой погоды ожидается их резкий рост», — написала пресс-служба в telegram-канале «Шадринск. Официально». Также администрация сообщила, что личный состав МЧС уже несет службу с усилением, а в области появится дополнительная спецтехника для борьбы с пожарами. Кроме того, население информируют об осторожности и ответственности, штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. «На въездах в леса установят предупреждающие аншлаги, продолжат обустраивать минерализованные полосы и опахивать сложные участки», — написала пресс-служба. Также власти могут ввести запрет на посещение лесов из-за наиболее частой причины возникновения пожаров — человеческого фактора. Отмечено, что в Шадринске с начала года произошло на треть меньше пожаров, чем в прошлом году. Всего — 27 пожаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Шадринске Курганской области произошли ландшафтные пожары. Местные власти объявили об официальном открытии пожароопасного сезона. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Шадринска. «В Курганской области официально стартовал пожароопасный сезон. И сегодня Глава Шадринска провел заседание КЧС, главной темой которого стали действующие меры по предупреждению природных возгораний. <…> На днях в Шадринске начали фиксировать ландшафтные возгорания. Со сходом снежного покрова и наступлением сухой погоды ожидается их резкий рост», — написала пресс-служба в telegram-канале «Шадринск. Официально». Также администрация сообщила, что личный состав МЧС уже несет службу с усилением, а в области появится дополнительная спецтехника для борьбы с пожарами. Кроме того, население информируют об осторожности и ответственности, штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. «На въездах в леса установят предупреждающие аншлаги, продолжат обустраивать минерализованные полосы и опахивать сложные участки», — написала пресс-служба. Также власти могут ввести запрет на посещение лесов из-за наиболее частой причины возникновения пожаров — человеческого фактора. Отмечено, что в Шадринске с начала года произошло на треть меньше пожаров, чем в прошлом году. Всего — 27 пожаров.