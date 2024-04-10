Военкор, встречавшийся с Путиным, рассказал студентам УрФУ о работе на СВО. Фото

Военкор Анатолий Бородкин выступил перед студентами журфака УрФУ

10 апреля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Анатолий Бородкин девять раз побывал в командировках на СВО и поделился своим опытом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководитель уральского бюро телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин и оператор Владислав Колупаев выступили перед студентами факультета журналистики Уральского федерального университета и рассказали о специфике работы военкоров. Корреспондент URA.RU тоже побывал на встрече и услышал, как готовятся сюжеты об СВО и снимаются яркие кадры, как удается разговорить непростых собеседников и что в работе военного корреспондента самое сложное. «Половина съемок — боевая работа на позициях, другая половина — работа госпиталей, беженцы, пленные ВСУ и гуманитарная помощь. Гумка (гуманитарная помощь — прим.ред.) — это самое тяжелое зрелище. Когда ты видишь города, в которых нет ни одного целого дома, люди с детьми прячутся в подвалах, а потом выстраиваются в очереди за консервами — на нормального человека это произведет тяжелое впечатление. Тут важно не удариться в эмоции, сдержать себя в руках», — рассказал Анатолий Бородкин. Он побывал в девяти рабочих командировках на СВО, снял более 200 сюжетов. Парень награжден орденом Мужества. Летом прошлого года мужчина был приглашен в Кремль на встречу президента Владимира Путина с военными корреспондентами. У его напарника, оператора Владислава Колупаева, за плечами пять командировок на спецоперацию. Военкор награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Владислав Колупаев (слева) и Анатолий Бородкин в последних командировках были напарниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Во время съемки на позиции очень важно снимать правильно. Часто позиция находится в каком-то населенном пункте, а там может быть приметный объект — например, церковь или элеватор. И надо понимать, что ваши кадры будет смотреть не только Россия, но и разведка Украины. Они могут понять, в каком квадрате идет работа, и туда будут прилеты. Надо снимать, чтобы не было конкретной привязки — просто какое-то поле, лес. Один кадр, который вы не заметите, может стоить ребятам жизни», — поделился опытом Колупаев. Как объяснил корреспонденту декан журфака Иван Некрасов, цикл встреч задуман потому, что у студентов есть запрос по специфике работы военкоров. Лекция журналистов «Звезды» с ребятами стала второй по счету — ранее перед ними выступал ветеран СВО, пиарщик Платон Маматов. «Нам не нужны десятки военкоров, нам нужно выпустить три-пять классных военных журналистов, это будет слава и для города, и для журфака, и для УрФУ. Сейчас каждая пятая новость в СМИ — про СВО. Где бы наши студенты и выпускники ни оказались, в каком бы издании ни работали, так или иначе им придется сталкиваться с этой темой», — считает Некрасов. Студенты слушали журналистов с большим вниманием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Весь свой рассказ военкоры «Звезды» сопровождали кадрами, сделанными во время командировок. Студенты смотрели на экран и слушали выступающих, затаив дыхание. Журналисты показали ребятам два видеообращения от военных — начальника пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) Александра Савчука и начальника пресс-службы Ленинградского военного округа (ЛенВО) Сергея Зыбинского. «Каждому новому поколению медиасообщества время диктует свои правила, свои запросы. Вам предстоит работать с огромным потоком непроверенной информации, среди которой часто попадаются слухи, искажения, преувеличения, и — самое страшное — заготовленные продуманные фейки, цель которых дестабилизировать ситуацию в нашем обществе. Опыт работы мой и моих коллег-офицеров в зоне СВО показал: погоня за дешевыми сенсациями приводит к плачевным последствиям. <> Учитесь у старших товарищей, набирайтесь опыта, добро пожаловать в профессию!» — напутствовал студентов Зыбинский. Рассказ военкоров сопровождался кадрами с СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель уральского бюро телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин и оператор Владислав Колупаев выступили перед студентами факультета журналистики Уральского федерального университета и рассказали о специфике работы военкоров. Корреспондент URA.RU тоже побывал на встрече и услышал, как готовятся сюжеты об СВО и снимаются яркие кадры, как удается разговорить непростых собеседников и что в работе военного корреспондента самое сложное. «Половина съемок — боевая работа на позициях, другая половина — работа госпиталей, беженцы, пленные ВСУ и гуманитарная помощь. Гумка (гуманитарная помощь — прим.ред.) — это самое тяжелое зрелище. Когда ты видишь города, в которых нет ни одного целого дома, люди с детьми прячутся в подвалах, а потом выстраиваются в очереди за консервами — на нормального человека это произведет тяжелое впечатление. Тут важно не удариться в эмоции, сдержать себя в руках», — рассказал Анатолий Бородкин. Он побывал в девяти рабочих командировках на СВО, снял более 200 сюжетов. Парень награжден орденом Мужества. Летом прошлого года мужчина был приглашен в Кремль на встречу президента Владимира Путина с военными корреспондентами. У его напарника, оператора Владислава Колупаева, за плечами пять командировок на спецоперацию. Военкор награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. «Во время съемки на позиции очень важно снимать правильно. Часто позиция находится в каком-то населенном пункте, а там может быть приметный объект — например, церковь или элеватор. И надо понимать, что ваши кадры будет смотреть не только Россия, но и разведка Украины. Они могут понять, в каком квадрате идет работа, и туда будут прилеты. Надо снимать, чтобы не было конкретной привязки — просто какое-то поле, лес. Один кадр, который вы не заметите, может стоить ребятам жизни», — поделился опытом Колупаев. Как объяснил корреспонденту декан журфака Иван Некрасов, цикл встреч задуман потому, что у студентов есть запрос по специфике работы военкоров. Лекция журналистов «Звезды» с ребятами стала второй по счету — ранее перед ними выступал ветеран СВО, пиарщик Платон Маматов. «Нам не нужны десятки военкоров, нам нужно выпустить три-пять классных военных журналистов, это будет слава и для города, и для журфака, и для УрФУ. Сейчас каждая пятая новость в СМИ — про СВО. Где бы наши студенты и выпускники ни оказались, в каком бы издании ни работали, так или иначе им придется сталкиваться с этой темой», — считает Некрасов. Весь свой рассказ военкоры «Звезды» сопровождали кадрами, сделанными во время командировок. Студенты смотрели на экран и слушали выступающих, затаив дыхание. Журналисты показали ребятам два видеообращения от военных — начальника пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) Александра Савчука и начальника пресс-службы Ленинградского военного округа (ЛенВО) Сергея Зыбинского. «Каждому новому поколению медиасообщества время диктует свои правила, свои запросы. Вам предстоит работать с огромным потоком непроверенной информации, среди которой часто попадаются слухи, искажения, преувеличения, и — самое страшное — заготовленные продуманные фейки, цель которых дестабилизировать ситуацию в нашем обществе. Опыт работы мой и моих коллег-офицеров в зоне СВО показал: погоня за дешевыми сенсациями приводит к плачевным последствиям. <> Учитесь у старших товарищей, набирайтесь опыта, добро пожаловать в профессию!» — напутствовал студентов Зыбинский.