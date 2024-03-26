Студентов журфака УрФУ стали готовить к профессии военкора. Фото

26 марта 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Платон Маматов раскрыл свое видение работы журналистов на фронте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Студентов факультета журналистики УрФУ начали знакомить с профессией военного корреспондента. На одной из встреч перед ними выступил ветеран СВО, пиарщик, автор telegram-канала «Как я поехал на войну» Платон Маматов. Корреспондент URA.RU тоже побывал на встрече и узнал, где добыть интересную информацию, как расположить к себе героя публикации и почему девушкам-военкорам легче, чем парням. Платон Маматов ушел добровольцем на СВО осенью 2022-го и пробыл там полгода. Чтобы не отвечать отдельно всем своим друзьям и родственникам на вопросы: «Как дела?», политтехнолог завел на фронте telegram-канал, где публиковал своеобразные отчеты. Заметки писались урывками в свободное время и быстро нашли своих читателей. Сейчас блог пиарщика насчитывает более 26 тысяч подписчиков. «Начинающему военному журналисту необходимо иметь три базовых знания. Это оказание первой помощи при минно-взрывных травмах и осколочных ранениях, правоприменительная практика по дискредитации российской армии и фейкам и основы по психологии и взаимодействию с человеком в стрессовых ситуациях. То есть как не погибнуть, как не влететь под уголовку и как общаться с людьми. После этого можно переходить к изучению журналистики», — рекомендовал студентам Маматов. Студенты по ходу лекции задали Маматову немало вопросов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пиарщик считает, что журналисты на фронте нужны в двух ипостасях. Первая — беспристрастная фиксация и независимое и объективное освещение событий. Вторая — умение показать мир глазами бойца. Это тоже дает возможность читателю понять, что происходит на фронте на самом деле, а в будущем солдатские истории послужат источником для новых мировых шедевров. «Когда у нас появится новый Толстой, будет писать новую „Войну и мир“, и новый Болконский будет лежать под дубом — все это будет описано на основе того, что сейчас зафиксируют журналисты. А что они не зафиксируют — исчезнет потом в мировой атмосфере», — предрек Маматов. Чтобы найти такие истории, необязательно самому быть солдатом на фронте. По мнению пиарщика, журналисту достаточно встать в позицию, когда ему начнут доверять бойцы. Причем у девушек-военкоров есть преимущества перед парнями, считает Маматов. Воспринимая журналистку как дочь, жену, сестру или маму, боец может раскрыть свои слабости и рассказать о чем-то ярком и необычном. «Езжайте в госпиталь Бурденко, подряжайтесь волонтерами, катайте безногих бойцов на инвалидных колясках. Неделю покатайте коляску, и на восьмой день они начнут вам рассказывать истории», — привел Маматов пример, как завоевать доверие солдат. На прощание политтехнолог посоветовал журналистам не читать мейнстримных telegram-каналов, а искать неизвестные и малозаметные. В них, по его мнению, кроется масса всего интересного. «Ищите тех, кого еще не знают. Ищите нераскрытых звезд», — напутствовал студентов пиарщик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студентов факультета журналистики УрФУ начали знакомить с профессией военного корреспондента. На одной из встреч перед ними выступил ветеран СВО, пиарщик, автор telegram-канала «Как я поехал на войну» Платон Маматов. Корреспондент URA.RU тоже побывал на встрече и узнал, где добыть интересную информацию, как расположить к себе героя публикации и почему девушкам-военкорам легче, чем парням. Платон Маматов ушел добровольцем на СВО осенью 2022-го и пробыл там полгода. Чтобы не отвечать отдельно всем своим друзьям и родственникам на вопросы: «Как дела?», политтехнолог завел на фронте telegram-канал, где публиковал своеобразные отчеты. Заметки писались урывками в свободное время и быстро нашли своих читателей. Сейчас блог пиарщика насчитывает более 26 тысяч подписчиков. «Начинающему военному журналисту необходимо иметь три базовых знания. Это оказание первой помощи при минно-взрывных травмах и осколочных ранениях, правоприменительная практика по дискредитации российской армии и фейкам и основы по психологии и взаимодействию с человеком в стрессовых ситуациях. То есть как не погибнуть, как не влететь под уголовку и как общаться с людьми. После этого можно переходить к изучению журналистики», — рекомендовал студентам Маматов. Пиарщик считает, что журналисты на фронте нужны в двух ипостасях. Первая — беспристрастная фиксация и независимое и объективное освещение событий. Вторая — умение показать мир глазами бойца. Это тоже дает возможность читателю понять, что происходит на фронте на самом деле, а в будущем солдатские истории послужат источником для новых мировых шедевров. «Когда у нас появится новый Толстой, будет писать новую „Войну и мир“, и новый Болконский будет лежать под дубом — все это будет описано на основе того, что сейчас зафиксируют журналисты. А что они не зафиксируют — исчезнет потом в мировой атмосфере», — предрек Маматов. Чтобы найти такие истории, необязательно самому быть солдатом на фронте. По мнению пиарщика, журналисту достаточно встать в позицию, когда ему начнут доверять бойцы. Причем у девушек-военкоров есть преимущества перед парнями, считает Маматов. Воспринимая журналистку как дочь, жену, сестру или маму, боец может раскрыть свои слабости и рассказать о чем-то ярком и необычном. «Езжайте в госпиталь Бурденко, подряжайтесь волонтерами, катайте безногих бойцов на инвалидных колясках. Неделю покатайте коляску, и на восьмой день они начнут вам рассказывать истории», — привел Маматов пример, как завоевать доверие солдат. На прощание политтехнолог посоветовал журналистам не читать мейнстримных telegram-каналов, а искать неизвестные и малозаметные. В них, по его мнению, кроется масса всего интересного. «Ищите тех, кого еще не знают. Ищите нераскрытых звезд», — напутствовал студентов пиарщик.