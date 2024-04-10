Суд ограничил срок ознакомления с делом адвокатов экс-советника мэра Челябинска

10 апреля 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Адвокаты членов ОПГ Петра Конарева (на фото) должны ознакомиться с материалами дела до 24 апреля Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда» Тракторозаводский райсуд Челябинска 10 апреля ограничил адвокатов экс-советник мэра Челябинска Петр Конарева, обвиняемого в создании ОПГ, со сроками ознакомления с материалами дела. Как сообщает URA.RU корреспондент из зала суда, им и подзащитному предстоит сделать это в течение 10 рабочих дней. Следователь сообщил, что Конарев счел нужным ознакомиться с 40 томами уголовного дела (с учетом процессуальных документов их 50) и вещественным доказательствами, что и сделал. При этом он неоднократно просил дать ему возможность ознакомиться и с дополнительными материалами. При этом он начал повторно перечитывать документы, в которых содержатся показания свидетелей. Также у экс-чиновника появились два московских адвоката, попросивших время на ознакомление с делом, но при этом ни разу не появившихся в Челябинске. Все это существенно сказывается на графике подготовки дела к передаче в суд. В связи с чем и необходимо установить точный срок для ознакомления с материалами. Адвокат Алла Брагина попросила приобщить к делу представление прокурора области, где констатировалось неэффективное ознакомление с материалами. «Десять месяцев тянуть и не делать ничего, а потом ускориться, и поставить в вину то, что медленно знакомятся. Вас 12 человек в следственной группе. И вы два года расследовали. А сейчас просите за 5 дней чтобы мы ознакомились! Это такой цинизм!» — заявила юрист. Сам Конарев попросил не удовлетворять ходатайство следствия. Заявив о проблемах в ознакомлении с делом с ноября 2023 года и сознательном затягивании расследования со стороны СКР с целью вынудить его признаться в преступлениях, которые Конарев не совершал. Нежелание же знакомиться с материалами до того, как ему перепредъявили обвинение, он объяснил тем, что после этого ему все равно пришлось бы заново выстраивать линию защиты. Кроме того, состояние здоровья не позволяло ему по шесть часов в день изучать тома уголовного дела. «Фактически нарушаются мои права на защиту, причем систематически. Мне нужно еще 15-20 рабочих дней, чтобы ознакомиться с материалами», — резюмировал обвиняемый. «Ходатайство следователя удовлетворить частично. Установить срок ознакомления в 10 рабочих дней по шесть часов ежедневно. То есть до 24 апреля», — огласил свое решение судья Ознакомление с материалами уголовного дела по делу Конарева и его соучастников продолжается с лета прошлого года. Следствие уже несколько раз пыталось выйти в суд с ходатайством об ограничении сроков ознакомления. В свою очередь адвокаты заявили, что следствие само мешает им ознакомиться с материалами дела быстрее. По их словам, силовикам был нужен обвинительный приговор одному из соучастников преступной схемы Александру Грезеву, чтобы после этого у всех отпали сомнения в виновности их клиентов. Конарева задержали сотрудники УФСБ по региону в сентябре 2022 года на трассе до Екатеринбурга. Не исключено, что он попытался скрыться от следствия. Его обвинили в создании ОПГ и получении крупных взяток. Следствие считает, что в группу под руководством Конарева вошли бывший руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев и два его зама — Сергей Любимов и Вадим Левченко. Предположительно, они брали деньги у владельцев киосков. За это они помогали им спокойно вести бизнес, не обращая внимания на надзорные органы. Из всей группы лишь Грезев признал вину и согласился на сделку со следствием, в рамках которой и рассказал о действиях всей компании. Его дело было выделено в отдельное производство и в апреле текущего года его приговорили к условному сроку. Конарев, Левченко и Любимов, в свою очередь, пока ждут утверждения обвинительного заключения и отправки дела в суд. Своей вины они не признают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тракторозаводский райсуд Челябинска 10 апреля ограничил адвокатов экс-советник мэра Челябинска Петр Конарева, обвиняемого в создании ОПГ, со сроками ознакомления с материалами дела. Как сообщает URA.RU корреспондент из зала суда, им и подзащитному предстоит сделать это в течение 10 рабочих дней. Следователь сообщил, что Конарев счел нужным ознакомиться с 40 томами уголовного дела (с учетом процессуальных документов их 50) и вещественным доказательствами, что и сделал. При этом он неоднократно просил дать ему возможность ознакомиться и с дополнительными материалами. При этом он начал повторно перечитывать документы, в которых содержатся показания свидетелей. Также у экс-чиновника появились два московских адвоката, попросивших время на ознакомление с делом, но при этом ни разу не появившихся в Челябинске. Все это существенно сказывается на графике подготовки дела к передаче в суд. В связи с чем и необходимо установить точный срок для ознакомления с материалами. Адвокат Алла Брагина попросила приобщить к делу представление прокурора области, где констатировалось неэффективное ознакомление с материалами. «Десять месяцев тянуть и не делать ничего, а потом ускориться, и поставить в вину то, что медленно знакомятся. Вас 12 человек в следственной группе. И вы два года расследовали. А сейчас просите за 5 дней чтобы мы ознакомились! Это такой цинизм!» — заявила юрист. Сам Конарев попросил не удовлетворять ходатайство следствия. Заявив о проблемах в ознакомлении с делом с ноября 2023 года и сознательном затягивании расследования со стороны СКР с целью вынудить его признаться в преступлениях, которые Конарев не совершал. Нежелание же знакомиться с материалами до того, как ему перепредъявили обвинение, он объяснил тем, что после этого ему все равно пришлось бы заново выстраивать линию защиты. Кроме того, состояние здоровья не позволяло ему по шесть часов в день изучать тома уголовного дела. «Фактически нарушаются мои права на защиту, причем систематически. Мне нужно еще 15-20 рабочих дней, чтобы ознакомиться с материалами», — резюмировал обвиняемый. «Ходатайство следователя удовлетворить частично. Установить срок ознакомления в 10 рабочих дней по шесть часов ежедневно. То есть до 24 апреля», — огласил свое решение судья Ознакомление с материалами уголовного дела по делу Конарева и его соучастников продолжается с лета прошлого года. Следствие уже несколько раз пыталось выйти в суд с ходатайством об ограничении сроков ознакомления. В свою очередь адвокаты заявили, что следствие само мешает им ознакомиться с материалами дела быстрее. По их словам, силовикам был нужен обвинительный приговор одному из соучастников преступной схемы Александру Грезеву, чтобы после этого у всех отпали сомнения в виновности их клиентов. Конарева задержали сотрудники УФСБ по региону в сентябре 2022 года на трассе до Екатеринбурга. Не исключено, что он попытался скрыться от следствия. Его обвинили в создании ОПГ и получении крупных взяток. Следствие считает, что в группу под руководством Конарева вошли бывший руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев и два его зама — Сергей Любимов и Вадим Левченко. Предположительно, они брали деньги у владельцев киосков. За это они помогали им спокойно вести бизнес, не обращая внимания на надзорные органы. Из всей группы лишь Грезев признал вину и согласился на сделку со следствием, в рамках которой и рассказал о действиях всей компании. Его дело было выделено в отдельное производство и в апреле текущего года его приговорили к условному сроку. Конарев, Левченко и Любимов, в свою очередь, пока ждут утверждения обвинительного заключения и отправки дела в суд. Своей вины они не признают.