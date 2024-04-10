Раскрыто содержание записки, найденной у погибшей в ДТП под Екатеринбургом

Мать трехлетнего ребенка, погибшая в ДТП под Екатеринбургом, в предсмертной записке извинялась за свои поступки и просила похоронить ее рядом с бабушкой. Содержание записки URA.RU раскрыл информированный источник.
«Она извинялась за свои поступки, просила вырастить сына и похоронить ее рядом с бабушкой», — сказал собеседник. Также женщина оставила пароли от своих банковских карт.
Авария произошла ночью на перекрестке улиц Самородная и Баритовая, там легковой автомобиль столкнулся с фурой. Приехавшие на место аварии медики, обнаружили в кармане у погибшей предсмертную записку. Ее трехлетнего сына госпитализировали. Очевидец поделился с URA.RU кадрами с места происшествия.
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