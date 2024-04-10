Раскрыто содержание записки, найденной у погибшей в ДТП под Екатеринбургом

Екатеринбурженка, погибшая в ДТП, в предсмертной записке извинялась за проступки

10 апреля 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

В найденной записке указаны пароли от банковских карт погибшей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мать трехлетнего ребенка, погибшая в ДТП под Екатеринбургом, в предсмертной записке извинялась за свои поступки и просила похоронить ее рядом с бабушкой. Содержание записки URA.RU раскрыл информированный источник. «Она извинялась за свои поступки, просила вырастить сына и похоронить ее рядом с бабушкой», — сказал собеседник. Также женщина оставила пароли от своих банковских карт. Авария произошла ночью на перекрестке улиц Самородная и Баритовая, там легковой автомобиль столкнулся с фурой. Приехавшие на место аварии медики, обнаружили в кармане у погибшей предсмертную записку. Ее трехлетнего сына госпитализировали. Очевидец поделился с URA.RU кадрами с места происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать трехлетнего ребенка, погибшая в ДТП под Екатеринбургом, в предсмертной записке извинялась за свои поступки и просила похоронить ее рядом с бабушкой. Содержание записки URA.RU раскрыл информированный источник. «Она извинялась за свои поступки, просила вырастить сына и похоронить ее рядом с бабушкой», — сказал собеседник. Также женщина оставила пароли от своих банковских карт. Авария произошла ночью на перекрестке улиц Самородная и Баритовая, там легковой автомобиль столкнулся с фурой. Приехавшие на место аварии медики, обнаружили в кармане у погибшей предсмертную записку. Ее трехлетнего сына госпитализировали. Очевидец поделился с URA.RU кадрами с места происшествия.