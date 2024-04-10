Раскрыто содержание записки, найденной у погибшей в ДТП под Екатеринбургом

Екатеринбурженка, погибшая в ДТП, в предсмертной записке извинялась за проступки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Агитпоезд РЖД по безопасности на железнодорожных переездах. Екатеринбург, дтп, разбитая машина, металлолом, авария
В найденной записке указаны пароли от банковских карт погибшей Фото:

Мать трехлетнего ребенка, погибшая в ДТП под Екатеринбургом, в предсмертной записке извинялась за свои поступки и просила похоронить ее рядом с бабушкой. Содержание записки URA.RU раскрыл информированный источник.

«Она извинялась за свои поступки, просила вырастить сына и похоронить ее рядом с бабушкой», — сказал собеседник. Также женщина оставила пароли от своих банковских карт.

Авария произошла ночью на перекрестке улиц Самородная и Баритовая, там легковой автомобиль столкнулся с фурой. Приехавшие на место аварии медики, обнаружили в кармане у погибшей предсмертную записку. Ее трехлетнего сына госпитализировали. Очевидец поделился с URA.RU кадрами с места происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мать трехлетнего ребенка, погибшая в ДТП под Екатеринбургом, в предсмертной записке извинялась за свои поступки и просила похоронить ее рядом с бабушкой. Содержание записки URA.RU раскрыл информированный источник. «Она извинялась за свои поступки, просила вырастить сына и похоронить ее рядом с бабушкой», — сказал собеседник. Также женщина оставила пароли от своих банковских карт. Авария произошла ночью на перекрестке улиц Самородная и Баритовая, там легковой автомобиль столкнулся с фурой. Приехавшие на место аварии медики, обнаружили в кармане у погибшей предсмертную записку. Ее трехлетнего сына госпитализировали. Очевидец поделился с URA.RU кадрами с места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...