Курганских бизнесменов накажут за повышение цен на питьевую воду

Прокуратура взяла на контроль цены на воду в курганских магазинах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Курганских предпринимателей накажут, если те повысят стоимость питьевой воды. За подорожание товара бизнесменам может грозить административная и уголовная ответственность. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Курганской области.

«С учетом статистических данных по ценообразованию в регионе прокурорами территорий, которые попали в зону подтопления хозяйствующим субъектам, реализующим товары первой необходимости и бутилированную питьевую воду, объявлено 40 предостережений о недопустимости нарушений закона о защите прав потребителей и антимонопольного законодательства. За несоблюдение требований закона предусмотрена административная и уголовная ответственность», — указано на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что курганская прокуратура заинтересовалась данной проблемой после появления информации в местных СМИ. После этого в ведомстве организовали надзорные мероприятия. Согласно информации с сайта, прокуратура также планирует дальше отслеживать ситуацию с ценой на питьевую воду в бутылках.

Проблема с водой наблюдалась и в магазинах. Сообщают, курганцы массово скупали пятилитровые бутылки в местных торговых точках. Также горожане сталкивались с проблемой заказа бутылок на дом. Специальные компании загружены, на звонки никто не отвечают. В противном случае, заказы принимались с доставкой на следующие дни. 10 апреля в магазинах начали скупать питьевую воду, молоку и яйца.