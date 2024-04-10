В Ялуторовске началась эвакуация населения

10 апреля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Тюменцам, которые живут рядом с дамбой, предлагают переехать в пункт временного размещения Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Ялуторовске (Тюменская область) началась добровольная эвакуация населения. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра правительства региона. «Гражданам, которые живут рядом с дамбой, предлагают переехать в пункт временного размещения. Его развернули в общежитии аграрного колледжа. Эвакуация добровольная, она продлится несколько дней», — рассказали в инфоцентре. Все ценные вещи тюменцы могут сдать на хранение, грузовое авто предоставила администрация города. Полиция будет охранять имущество до возвращения эвакуированных. Домашних животных также отправят в безопасное место. Ранее URA.RU писало, что глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор проверяют подготовку к паводку в Ялуторовском районе. Они уже осмотрели дамбу. За сутки уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске вырос на 36 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ялуторовске (Тюменская область) началась добровольная эвакуация населения. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра правительства региона. «Гражданам, которые живут рядом с дамбой, предлагают переехать в пункт временного размещения. Его развернули в общежитии аграрного колледжа. Эвакуация добровольная, она продлится несколько дней», — рассказали в инфоцентре. Все ценные вещи тюменцы могут сдать на хранение, грузовое авто предоставила администрация города. Полиция будет охранять имущество до возвращения эвакуированных. Домашних животных также отправят в безопасное место. Ранее URA.RU писало, что глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор проверяют подготовку к паводку в Ялуторовском районе. Они уже осмотрели дамбу. За сутки уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске вырос на 36 см.