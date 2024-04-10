В Ялуторовске началась эвакуация населения

В Ялуторовске (Тюменская область) началась добровольная эвакуация населения. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра правительства региона.
«Гражданам, которые живут рядом с дамбой, предлагают переехать в пункт временного размещения. Его развернули в общежитии аграрного колледжа. Эвакуация добровольная, она продлится несколько дней», — рассказали в инфоцентре.
Все ценные вещи тюменцы могут сдать на хранение, грузовое авто предоставила администрация города. Полиция будет охранять имущество до возвращения эвакуированных. Домашних животных также отправят в безопасное место.
Ранее URA.RU писало, что глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор проверяют подготовку к паводку в Ялуторовском районе. Они уже осмотрели дамбу. За сутки уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске вырос на 36 см.
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В Ялуторовске (Тюменская область) началась добровольная эвакуация населения. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра правительства региона. «Гражданам, которые живут рядом с дамбой, предлагают переехать в пункт временного размещения. Его развернули в общежитии аграрного колледжа. Эвакуация добровольная, она продлится несколько дней», — рассказали в инфоцентре. Все ценные вещи тюменцы могут сдать на хранение, грузовое авто предоставила администрация города. Полиция будет охранять имущество до возвращения эвакуированных. Домашних животных также отправят в безопасное место. Ранее URA.RU писало, что глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор проверяют подготовку к паводку в Ялуторовском районе. Они уже осмотрели дамбу. За сутки уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске вырос на 36 см.