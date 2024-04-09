09 апреля 2024

Ямальские врачи спасли мужчину с глубоким термическим ожогом тела. Фото

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Презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, хирурги, медицина, хирургическое отделение, медики
Мужчина поступил в больницу Муравленко в крайне тяжелом состоянии Фото:

Северянин поступил в больницу Муравленко (ЯНАО) в крайне тяжелом состоянии с глубокими термическими ожогами тела, но выжил благодаря профессиональным действиям медиков. Информация об этом размещена департаментом здравоохранения ЯНАО в telegram-канале.

«Ожог тела привел к сепсису. Требовалось срочное мощное и комплексное лечение. Завотделением реанимации Елена Нарматова и анестезиолог-реаниматолог Татьяна Новикова экстренно подключили пациента к ИВЛ и провели интенсивную терапию. Когда гемодинамику удалось стабилизировать, к операции по санации гнойного очага приступили хирурги Степан Цимбалюк и Церен Сучинов», — говорится в сообщении.

Затем за жизнь пациента боролась команда реаниматологов, состоящая из врачей Санала Егоринова, Эренджена Васькаева, Ирины Васильевой, Александра Зорина и Владислава Захарченко. Медикам удалось справиться с острым повреждением почек и восстановить циркуляцию крови. В настоящее время, после месяца пребывания в больнице, жизни ямальца ничего не угрожает.

Ранее в Ноябрьске (ЯНАО) врачи выходили ребенка с экстремально низким весом. Девочка появилась на свет на 23 неделе беременности после экстренной операции.

Врачи Муравлено (ЯНАО) спасли жизнь мужчины с глубокими термическими ожогами тела
Врачи Муравлено (ЯНАО) спасли жизнь мужчины с глубокими термическими ожогами тела

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Северянин поступил в больницу Муравленко (ЯНАО) в крайне тяжелом состоянии с глубокими термическими ожогами тела, но выжил благодаря профессиональным действиям медиков. Информация об этом размещена департаментом здравоохранения ЯНАО в telegram-канале. «Ожог тела привел к сепсису. Требовалось срочное мощное и комплексное лечение. Завотделением реанимации Елена Нарматова и анестезиолог-реаниматолог Татьяна Новикова экстренно подключили пациента к ИВЛ и провели интенсивную терапию. Когда гемодинамику удалось стабилизировать, к операции по санации гнойного очага приступили хирурги Степан Цимбалюк и Церен Сучинов», — говорится в сообщении. Затем за жизнь пациента боролась команда реаниматологов, состоящая из врачей Санала Егоринова, Эренджена Васькаева, Ирины Васильевой, Александра Зорина и Владислава Захарченко. Медикам удалось справиться с острым повреждением почек и восстановить циркуляцию крови. В настоящее время, после месяца пребывания в больнице, жизни ямальца ничего не угрожает. Ранее в Ноябрьске (ЯНАО) врачи выходили ребенка с экстремально низким весом. Девочка появилась на свет на 23 неделе беременности после экстренной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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