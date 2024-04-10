Спасатели достали из воды провалившегося под лед курганца. Фото

10 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Мужчину, ушедшего под лед, спасли сразу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане местный житель провалился под лед и был спасен сотрудниками МЧС. Информацию об этом сообщил telegram-канал МЧС России по Курганской области. «Апрельское тепло, дождь, снег, рыхлый лед — „отличные“ условия для перехода по р. Тобол до садоводства, так решил житель Кургана и провалился под лед. К счастью, на другом берегу от места происшествия работали сотрудники Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (г. Екатеринбург)», — сообщил telegram-канал «МЧС Курганской области». Спасатели, по данным ведомства, занимались укреплением дамбы на Бульваре Солнечный, чтобы защитить район от паводка. Сотрудники поискового-спасательного отряда МЧС сразу стали спасать утопающего в ледяной воде мужчину. Как уточнило ведомство, для обогрева спасенному выдали куртку. Ранее URA.RU писало, что курганские студенты были освобождены от учебы, чтобы помогать в укреплении дамбы. Кроме студентов, в противопаводковых мероприятиях принимают участие преподаватели колледжей, техникумов и вузов. Спасатели отреагировали на случившееся сразу telegram-канал «МЧС Курганской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане местный житель провалился под лед и был спасен сотрудниками МЧС. Информацию об этом сообщил telegram-канал МЧС России по Курганской области. «Апрельское тепло, дождь, снег, рыхлый лед — „отличные“ условия для перехода по р. Тобол до садоводства, так решил житель Кургана и провалился под лед. К счастью, на другом берегу от места происшествия работали сотрудники Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (г. Екатеринбург)», — сообщил telegram-канал «МЧС Курганской области». Спасатели, по данным ведомства, занимались укреплением дамбы на Бульваре Солнечный, чтобы защитить район от паводка. Сотрудники поискового-спасательного отряда МЧС сразу стали спасать утопающего в ледяной воде мужчину. Как уточнило ведомство, для обогрева спасенному выдали куртку. Ранее URA.RU писало, что курганские студенты были освобождены от учебы, чтобы помогать в укреплении дамбы. Кроме студентов, в противопаводковых мероприятиях принимают участие преподаватели колледжей, техникумов и вузов.