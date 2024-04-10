Спасатели достали из воды провалившегося под лед курганца. Фото

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Тренировка спасателей на льду и вручение новой техники. Челябинск, мчс, прорубь, спасатели, майна
Мужчину, ушедшего под лед, спасли сразу (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане местный житель провалился под лед и был спасен сотрудниками МЧС. Информацию об этом сообщил telegram-канал МЧС России по Курганской области.

«Апрельское тепло, дождь, снег, рыхлый лед — „отличные“ условия для перехода по р. Тобол до садоводства, так решил житель Кургана и провалился под лед. К счастью, на другом берегу от места происшествия работали сотрудники Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (г. Екатеринбург)», — сообщил telegram-канал «МЧС Курганской области».

Спасатели, по данным ведомства, занимались укреплением дамбы на Бульваре Солнечный, чтобы защитить район от паводка. Сотрудники поискового-спасательного отряда МЧС сразу стали спасать утопающего в ледяной воде мужчину. Как уточнило ведомство, для обогрева спасенному выдали куртку.

Ранее URA.RU писало, что курганские студенты были освобождены от учебы, чтобы помогать в укреплении дамбы. Кроме студентов, в противопаводковых мероприятиях принимают участие преподаватели колледжей, техникумов и вузов.

Спасатели отреагировали на случившееся сразу
Спасатели отреагировали на случившееся сразу

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В Кургане местный житель провалился под лед и был спасен сотрудниками МЧС. Информацию об этом сообщил telegram-канал МЧС России по Курганской области. «Апрельское тепло, дождь, снег, рыхлый лед — „отличные“ условия для перехода по р. Тобол до садоводства, так решил житель Кургана и провалился под лед. К счастью, на другом берегу от места происшествия работали сотрудники Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (г. Екатеринбург)», — сообщил telegram-канал «МЧС Курганской области». Спасатели, по данным ведомства, занимались укреплением дамбы на Бульваре Солнечный, чтобы защитить район от паводка. Сотрудники поискового-спасательного отряда МЧС сразу стали спасать утопающего в ледяной воде мужчину. Как уточнило ведомство, для обогрева спасенному выдали куртку. Ранее URA.RU писало, что курганские студенты были освобождены от учебы, чтобы помогать в укреплении дамбы. Кроме студентов, в противопаводковых мероприятиях принимают участие преподаватели колледжей, техникумов и вузов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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