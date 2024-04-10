В Кургане местный житель провалился под лед и был спасен сотрудниками МЧС. Информацию об этом сообщил telegram-канал МЧС России по Курганской области.
«Апрельское тепло, дождь, снег, рыхлый лед — „отличные“ условия для перехода по р. Тобол до садоводства, так решил житель Кургана и провалился под лед. К счастью, на другом берегу от места происшествия работали сотрудники Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (г. Екатеринбург)», — сообщил telegram-канал «МЧС Курганской области».
Спасатели, по данным ведомства, занимались укреплением дамбы на Бульваре Солнечный, чтобы защитить район от паводка. Сотрудники поискового-спасательного отряда МЧС сразу стали спасать утопающего в ледяной воде мужчину. Как уточнило ведомство, для обогрева спасенному выдали куртку.
Ранее URA.RU писало, что курганские студенты были освобождены от учебы, чтобы помогать в укреплении дамбы. Кроме студентов, в противопаводковых мероприятиях принимают участие преподаватели колледжей, техникумов и вузов.
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В Кургане местный житель провалился под лед и был спасен сотрудниками МЧС. Информацию об этом сообщил telegram-канал МЧС России по Курганской области. «Апрельское тепло, дождь, снег, рыхлый лед — „отличные“ условия для перехода по р. Тобол до садоводства, так решил житель Кургана и провалился под лед. К счастью, на другом берегу от места происшествия работали сотрудники Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (г. Екатеринбург)», — сообщил telegram-канал «МЧС Курганской области». Спасатели, по данным ведомства, занимались укреплением дамбы на Бульваре Солнечный, чтобы защитить район от паводка. Сотрудники поискового-спасательного отряда МЧС сразу стали спасать утопающего в ледяной воде мужчину. Как уточнило ведомство, для обогрева спасенному выдали куртку. Ранее URA.RU писало, что курганские студенты были освобождены от учебы, чтобы помогать в укреплении дамбы. Кроме студентов, в противопаводковых мероприятиях принимают участие преподаватели колледжей, техникумов и вузов.