Полицию Каменска-Уральского ждет служебная проверка после ЧП с подростком

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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Отдел ПДН полиции Каменска-Уральского проверят, все ли они сделали, чтобы защитить интересы школьника (архивное фото) Фото:

Муниципальный отдел МВД России «Каменск-Уральский» ждет служебная проверка после нападения на подростка толпы сверстников. Об этом URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков, защищающий интересы школьника.

«Мы с мальчиком и его бабушкой-опекуном побывали в отделе полиции, там же была начальник отдела организации и осуществления административного надзора из свердловского главка, полковник полиции Оксана Воробей. Она приезжала из Екатеринбурга, интересовалась всеми событиями. Потерпевший повторил свой рассказ: как его избили 25 февраля, как он попал в больницу, как выписался 29 февраля и как 1 марта пришел в отдел ПДН», — объяснил Барсуков.

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По его словам, Воробей спросила, приходили ли сотрудники ПДН к подростку в больницу. Тот ответил, что нет. Также полковник поинтересовалась, вручили ли парню направление на судмедэкспертизу, когда он пришел с заявлением в полицию. Мальчик снова ответил, что нет.

«Она была возмущена, сказала, что будет разбираться. Пообещала нам, что будет проведена служебная проверка. По сути, это бездействие органов полиции», — добавил юрист.

15-летний подросток был избит толпой сверстников за прическу — волосы до плеч. Школьник попал в больницу с переломом костей носа, ему сделали операцию. После того, как история получила огласку, было возбуждено уголовное дело. Личности некоторых хулиганов уже установлены.

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Муниципальный отдел МВД России «Каменск-Уральский» ждет служебная проверка после нападения на подростка толпы сверстников. Об этом URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков, защищающий интересы школьника. «Мы с мальчиком и его бабушкой-опекуном побывали в отделе полиции, там же была начальник отдела организации и осуществления административного надзора из свердловского главка, полковник полиции Оксана Воробей. Она приезжала из Екатеринбурга, интересовалась всеми событиями. Потерпевший повторил свой рассказ: как его избили 25 февраля, как он попал в больницу, как выписался 29 февраля и как 1 марта пришел в отдел ПДН», — объяснил Барсуков. По его словам, Воробей спросила, приходили ли сотрудники ПДН к подростку в больницу. Тот ответил, что нет. Также полковник поинтересовалась, вручили ли парню направление на судмедэкспертизу, когда он пришел с заявлением в полицию. Мальчик снова ответил, что нет. «Она была возмущена, сказала, что будет разбираться. Пообещала нам, что будет проведена служебная проверка. По сути, это бездействие органов полиции», — добавил юрист. 15-летний подросток был избит толпой сверстников за прическу — волосы до плеч. Школьник попал в больницу с переломом костей носа, ему сделали операцию. После того, как история получила огласку, было возбуждено уголовное дело. Личности некоторых хулиганов уже установлены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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