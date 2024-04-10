Ямальская предпринимательница получила национальную премию за запеканку

Два предпринимателя из ЯНАО получили премию «Бизнес-успех»

11 апреля 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Два предпринимателя из ЯНАО получили национальную премию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Два предпринимателя из ЯНАО прошли в финал национальной премии «Бизнес-успех» и получили награду в номинациях. Кристина Дорошук взяла награду за проект «Манка-запеканка», а Игорь Сегеда выиграл с туристическим проектом, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Кристина занимается производством готовой замороженной еды. Основная цель ее проекта „Манка-Запеканка“ — упростить процесс приготовления пищи, освободить время для себя и семьи, сохраняя при этом высокое качество и пользу продуктов. Проект Игоря Сегеды — „Ямальская авантюра“ — направлен на организацию массовых туристических мероприятий и корпоративных выездов. Предприниматель работает исключительно в авторских направлениях, создавая уникальные программы», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. От ЯНАО в конкурсе приняло участие двенадцать проектов, из них четыре прошли в финал. Два проекта получили награду премии — «Хрустальный домкрат». В 2022 году награду получила пекарь из поселка Уренгой Ирина Лескова за лучший проект в сфере услуг и торговли. В позапрошлом году от ЯНАО участвовало восемь предпринимателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два предпринимателя из ЯНАО прошли в финал национальной премии «Бизнес-успех» и получили награду в номинациях. Кристина Дорошук взяла награду за проект «Манка-запеканка», а Игорь Сегеда выиграл с туристическим проектом, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Кристина занимается производством готовой замороженной еды. Основная цель ее проекта „Манка-Запеканка“ — упростить процесс приготовления пищи, освободить время для себя и семьи, сохраняя при этом высокое качество и пользу продуктов. Проект Игоря Сегеды — „Ямальская авантюра“ — направлен на организацию массовых туристических мероприятий и корпоративных выездов. Предприниматель работает исключительно в авторских направлениях, создавая уникальные программы», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. От ЯНАО в конкурсе приняло участие двенадцать проектов, из них четыре прошли в финал. Два проекта получили награду премии — «Хрустальный домкрат». В 2022 году награду получила пекарь из поселка Уренгой Ирина Лескова за лучший проект в сфере услуг и торговли. В позапрошлом году от ЯНАО участвовало восемь предпринимателей.