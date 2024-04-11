После обрушения конструкций в аварийном доме Копейска возбуждено уголовное дело

11 апреля 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Против чиновников, не расселивших аварийный дом, возбуждено уголовное дело за халатность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Копейске (Челябинская область) 11 апреля возбудили уголовное дело из-за обрушения перекрытия в бараке по улице Новосибирской. Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по региону. «В квартире одного из домов по улице Новосибирской на территории города Копейска Челябинской области произошло обрушение конструкции крыши. Несмотря на то, что здание было признано аварийным, в нем продолжали проживать люди, в том числе дети. В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в пресс-службе ведомства. В управлении СКР добавили, что должностные лица из числа сотрудников администрации Копейска ненадлежащим образом отнеслись к своим должностным обязанностям по своевременному расселению жильцов дома, признанного аварийным и не пригодным к дальнейшей эксплуатации. Должности и фамилии виновных в халатности установит следствие. Следователь СК России устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе причины непринятия своевременных мер по расселению жильцов аварийного дома. По результатам расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц. В ведомстве добавили, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководства регионального следственного управления. Происшествие случилось 10 апреля в квартире дома № 12 по улице Новосибирской в копейском поселке Кадровик. Гнилая балка вместе с частью потолка обрушилась в одной из комнат. Ка выяснилось, дом был признан аварийным в 2021 году. Чиновники обещали переселить жильцов из дома до 1 января 2032 года. После случившегося жильцов переселят в маневренный жилой фонд администрации. Мэрия попросила у минстроя денег на новое жилье взамен аварийного. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске (Челябинская область) 11 апреля возбудили уголовное дело из-за обрушения перекрытия в бараке по улице Новосибирской. Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по региону. «В квартире одного из домов по улице Новосибирской на территории города Копейска Челябинской области произошло обрушение конструкции крыши. Несмотря на то, что здание было признано аварийным, в нем продолжали проживать люди, в том числе дети. В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в пресс-службе ведомства. В управлении СКР добавили, что должностные лица из числа сотрудников администрации Копейска ненадлежащим образом отнеслись к своим должностным обязанностям по своевременному расселению жильцов дома, признанного аварийным и не пригодным к дальнейшей эксплуатации. Должности и фамилии виновных в халатности установит следствие. Следователь СК России устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе причины непринятия своевременных мер по расселению жильцов аварийного дома. По результатам расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц. В ведомстве добавили, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководства регионального следственного управления. Происшествие случилось 10 апреля в квартире дома № 12 по улице Новосибирской в копейском поселке Кадровик. Гнилая балка вместе с частью потолка обрушилась в одной из комнат. Ка выяснилось, дом был признан аварийным в 2021 году. Чиновники обещали переселить жильцов из дома до 1 января 2032 года. После случившегося жильцов переселят в маневренный жилой фонд администрации. Мэрия попросила у минстроя денег на новое жилье взамен аварийного.