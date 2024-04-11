Путин обозначил главную задачу по паводкам в России

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость принятия мер по восстановлению жилья в регионах, пострадавших от паводков. Он указал на срочность этой задачи в свете текущей обстановки с затоплениями.
«Где-то вода уже пришла, где-то не ушла. Но нужно уже сейчас думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах, заранее готовиться к этому», — заявил Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции. URA.RU ведет трансляцию на
Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что денежные средства для восстановления пострадавших от наводнения регионов будут немедленно выделены. По его словам, ресурсы для этого есть.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер предупредил о затоплении тысячи домов. По его словам, паводки достигли пика.
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