Глава Оренбургской области предупредил о затоплении тысяч домов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Денис Паслер сообщил, что уровень реки Урал будет дальше увеличиваться Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

В районе Оренбурга ожидается подтопление 3,5 тысячи домов из-за повышения уровня реки Урал. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Предстоящие сутки ожидается дальнейшее повышение уровня Урала в районе Оренбурга, может подтопить 3,5 тысячи домов», — заявил Паслер в ходе совещания по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. URA.RU ведет трансляцию на Rutube.

Ранее сообщалось, что 200 домов в элитном коттеджном поселке Дубовый Плес в Оренбурге оказались полностью под водой. В пресс-службе правительства региона заявили, что около 7,5 тысячи человек эвакуированы с затопленных территорий области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе Оренбурга ожидается подтопление 3,5 тысячи домов из-за повышения уровня реки Урал. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Предстоящие сутки ожидается дальнейшее повышение уровня Урала в районе Оренбурга, может подтопить 3,5 тысячи домов», — заявил Паслер в ходе совещания по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. URA.RU ведет трансляцию на Rutube. Ранее сообщалось, что 200 домов в элитном коттеджном поселке Дубовый Плес в Оренбурге оказались полностью под водой. В пресс-службе правительства региона заявили, что около 7,5 тысячи человек эвакуированы с затопленных территорий области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...