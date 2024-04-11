Происшествия Глава Оренбургской области предупредил о затоплении тысяч домов 11 апреля 2024 в 18:42 Размер текста - 17 + Денис Паслер сообщил, что уровень реки Урал будет дальше увеличиваться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы В районе Оренбурга ожидается подтопление 3,5 тысячи домов из-за повышения уровня реки Урал. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Предстоящие сутки ожидается дальнейшее повышение уровня Урала в районе Оренбурга, может подтопить 3,5 тысячи домов», — заявил Паслер в ходе совещания по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. URA.RU ведет трансляцию на Rutube. Ранее сообщалось, что 200 домов в элитном коттеджном поселке Дубовый Плес в Оренбурге оказались полностью под водой. В пресс-службе правительства региона заявили, что около 7,5 тысячи человек эвакуированы с затопленных территорий области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В районе Оренбурга ожидается подтопление 3,5 тысячи домов из-за повышения уровня реки Урал. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Предстоящие сутки ожидается дальнейшее повышение уровня Урала в районе Оренбурга, может подтопить 3,5 тысячи домов», — заявил Паслер в ходе совещания по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. URA.RU ведет трансляцию на Rutube. Ранее сообщалось, что 200 домов в элитном коттеджном поселке Дубовый Плес в Оренбурге оказались полностью под водой. В пресс-службе правительства региона заявили, что около 7,5 тысячи человек эвакуированы с затопленных территорий области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям