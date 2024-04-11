Глава Оренбургской области предупредил о затоплении тысяч домов

В районе Оренбурга ожидается подтопление 3,5 тысячи домов из-за повышения уровня реки Урал. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«Предстоящие сутки ожидается дальнейшее повышение уровня Урала в районе Оренбурга, может подтопить 3,5 тысячи домов», — заявил Паслер в ходе совещания по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. URA.RU ведет трансляцию на
Ранее сообщалось, что 200 домов в элитном коттеджном поселке Дубовый Плес в Оренбурге оказались полностью под водой. В пресс-службе правительства региона заявили, что около 7,5 тысячи человек эвакуированы с затопленных территорий области.
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