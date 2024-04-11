Мэра Шадринска Мокана прокуратура лишила премии в 172 тысячи

12 апреля 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

Прокуратура добилась признания решения думы Шадринска о выплате премии главе Антону Мокану незаконной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шадринской межрайонной прокуратуре удалось лишить главу Шадринска (Курганская область) Антона Мокана премии в размере 172 000 рублей за работу в 2022 году. Решение местной думы, согласовавшей выплату мэру, признали противоречащим бюджетному законодательству. Информация об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что дума в конце 2022 года приняла правовой акт, предусматривающий поощрение главы города. Однако источник финансовых средств, за счет которого должны производиться данные выплаты, не предусматривал таких расходов», — указано на сайте ведомства. Седьмой кассационный суд в Челябинске удовлетворил требования Шадринского межрайонного прокурора, касающиеся отмены решения о выплате в полном объеме. Ранее URA.RU писало, что в спорах о премиях мэра Шадринска, которые прокуратура считает незаконными, было два судебных проигрыша. Кассационная жалоба, в результате которой оспорили законность премии в размере 172 тысяч рублей, выплаченной мэру Антону Мокану за 2022 год была рассмотрена в Челябинске 9 апреля. По мнению прокуратуры, мэр не имел права самостоятельно назначать себе такие выплаты, которые предназначались для межбюджетных трансфертов. Кроме того, в конце 2023 года Мокан получил еще одну премию, уже в размере 517,5 тысячи рублей, законность которой также планируют оспорить прокуроры. Также в конце марта 2024 года дума согласовала Мокану премию в размере 115 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шадринской межрайонной прокуратуре удалось лишить главу Шадринска (Курганская область) Антона Мокана премии в размере 172 000 рублей за работу в 2022 году. Решение местной думы, согласовавшей выплату мэру, признали противоречащим бюджетному законодательству. Информация об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что дума в конце 2022 года приняла правовой акт, предусматривающий поощрение главы города. Однако источник финансовых средств, за счет которого должны производиться данные выплаты, не предусматривал таких расходов», — указано на сайте ведомства. Седьмой кассационный суд в Челябинске удовлетворил требования Шадринского межрайонного прокурора, касающиеся отмены решения о выплате в полном объеме. Ранее URA.RU писало, что в спорах о премиях мэра Шадринска, которые прокуратура считает незаконными, было два судебных проигрыша. Кассационная жалоба, в результате которой оспорили законность премии в размере 172 тысяч рублей, выплаченной мэру Антону Мокану за 2022 год была рассмотрена в Челябинске 9 апреля. По мнению прокуратуры, мэр не имел права самостоятельно назначать себе такие выплаты, которые предназначались для межбюджетных трансфертов. Кроме того, в конце 2023 года Мокан получил еще одну премию, уже в размере 517,5 тысячи рублей, законность которой также планируют оспорить прокуроры. Также в конце марта 2024 года дума согласовала Мокану премию в размере 115 тысяч рублей.