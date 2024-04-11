В Тюменской области из-за паводка усилили контроль за питьевой водой

В Тюменской области на фоне возможного паводка усилили контроль за питьевой водой и источниками водоснабжения. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Отмечается, что лаборатории могут перейти на круглосуточный режим работы.
«Исследования на соответствие гигиеническим нормативам проводят на базе лабораторий филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области. Также Водоканал усилил производственный лабораторный контроль за качеством воды, подаваемой населению. Ведется контроль за организацией питания и водоснабжения в пунктах временного размещения», — рассказали в инфоцентре.
Во время паводка жителям рекомендуют пить только бутилированную, ошпаривать кипятком овощи и фрукты, а также убирать придомовую территорию только в перчатках. В случае ухудшения самочувствия нужно обратиться к врачу.
В Тюменской области действует режим ЧС по паводку с 8 апреля. В зоне риска находится более 50 населенных пунктов. Самый высокий уровень воды ожидается в реках Ишим и Тобол. В бюджете Тюменской области заложены возможные компенсации жителям, пострадавшим от паводка.
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В Тюменской области на фоне возможного паводка усилили контроль за питьевой водой и источниками водоснабжения. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Отмечается, что лаборатории могут перейти на круглосуточный режим работы. «Исследования на соответствие гигиеническим нормативам проводят на базе лабораторий филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области. Также Водоканал усилил производственный лабораторный контроль за качеством воды, подаваемой населению. Ведется контроль за организацией питания и водоснабжения в пунктах временного размещения», — рассказали в инфоцентре. Во время паводка жителям рекомендуют пить только бутилированную, ошпаривать кипятком овощи и фрукты, а также убирать придомовую территорию только в перчатках. В случае ухудшения самочувствия нужно обратиться к врачу. В Тюменской области действует режим ЧС по паводку с 8 апреля. В зоне риска находится более 50 населенных пунктов. Самый высокий уровень воды ожидается в реках Ишим и Тобол. В бюджете Тюменской области заложены возможные компенсации жителям, пострадавшим от паводка.