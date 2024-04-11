11 апреля 2024

В Тюменской области из-за паводка усилили контроль за питьевой водой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия аварии на русле реки Калья. Североуральск, водоснабжение, вода в бутылках
Лаборатории могут перейти на круглосуточный режим работы Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области на фоне возможного паводка усилили контроль за питьевой водой и источниками водоснабжения. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Отмечается, что лаборатории могут перейти на круглосуточный режим работы.

«Исследования на соответствие гигиеническим нормативам проводят на базе лабораторий филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области. Также Водоканал усилил производственный лабораторный контроль за качеством воды, подаваемой населению. Ведется контроль за организацией питания и водоснабжения в пунктах временного размещения», — рассказали в инфоцентре.

Во время паводка жителям рекомендуют пить только бутилированную, ошпаривать кипятком овощи и фрукты, а также убирать придомовую территорию только в перчатках. В случае ухудшения самочувствия нужно обратиться к врачу.

В Тюменской области действует режим ЧС по паводку с 8 апреля. В зоне риска находится более 50 населенных пунктов. Самый высокий уровень воды ожидается в реках Ишим и Тобол. В бюджете Тюменской области заложены возможные компенсации жителям, пострадавшим от паводка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области на фоне возможного паводка усилили контроль за питьевой водой и источниками водоснабжения. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Отмечается, что лаборатории могут перейти на круглосуточный режим работы. «Исследования на соответствие гигиеническим нормативам проводят на базе лабораторий филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области. Также Водоканал усилил производственный лабораторный контроль за качеством воды, подаваемой населению. Ведется контроль за организацией питания и водоснабжения в пунктах временного размещения», — рассказали в инфоцентре. Во время паводка жителям рекомендуют пить только бутилированную, ошпаривать кипятком овощи и фрукты, а также убирать придомовую территорию только в перчатках. В случае ухудшения самочувствия нужно обратиться к врачу. В Тюменской области действует режим ЧС по паводку с 8 апреля. В зоне риска находится более 50 населенных пунктов. Самый высокий уровень воды ожидается в реках Ишим и Тобол. В бюджете Тюменской области заложены возможные компенсации жителям, пострадавшим от паводка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...