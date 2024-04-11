Пермские врачи помогли тысячам жителей Северодонецка

Бригада пермских медиков вернулась из командировки в Северодонецк

12 апреля 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

В Северодонеце работали реаниматологи, хирурги, офтальмологи и другие медицинские специалисты из Пермского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермский край из Северодонецка (ЛНР) вернулась девятая по счету бригада медицинских работников. За время их работы помощь была оказана порядка 5 тысячам жителей территории, сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья. «Медики оказали помощь порядка 5 тыс. жителей Северодонецка, а также организационно-методическую помощь — больнице Северодонецка. В этот раз в составе бригады работали терапевты, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, рентгенолог, офтальмолог, судебно-медицинский эксперт и травматолог-ортопед», — говорится на сайте правительства. Врач-офтальмолог из Прикамья принял свыше 1,4 тысячи пациентов. Сотни из них прошли медосмотр в рамках диспансеризации, а десятки человек получили консультацию специалиста. Терапевты в амбулаторных условиях приняли свыше 3 тысяч пациентов, в том числе, сотни жителей Северодонецка прошли диспансеризацию. Благодаря пермским хирургам проведено 102 операции, 121 человек был вылечен, информирует пресс-служба краевого правительства. Медицинские работники Пермского края выезжают в Северодонек с августа 2022 года. URA.RU рассказывало также, что главный врач Осинской центральной районной больницы Андрей Котомин возглавил в территории многопрофильную больницу. Медик удостоен награды от главы Луганской народной республики Леонида Пасечника «За высокий профессионализм и самоотверженный труд, верность врачебному долгу, обращенному на благо и спасение жизни жителей Северодонецка». Помимо того, Прикамье оказывает и другую помощь территории: в январе этого года регион направил госпиталю в Северодонецке, где восстанавливаются раненые на спецоперации пермские бойцы, медоборудование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермский край из Северодонецка (ЛНР) вернулась девятая по счету бригада медицинских работников. За время их работы помощь была оказана порядка 5 тысячам жителей территории, сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья. «Медики оказали помощь порядка 5 тыс. жителей Северодонецка, а также организационно-методическую помощь — больнице Северодонецка. В этот раз в составе бригады работали терапевты, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, рентгенолог, офтальмолог, судебно-медицинский эксперт и травматолог-ортопед», — говорится на сайте правительства. Врач-офтальмолог из Прикамья принял свыше 1,4 тысячи пациентов. Сотни из них прошли медосмотр в рамках диспансеризации, а десятки человек получили консультацию специалиста. Терапевты в амбулаторных условиях приняли свыше 3 тысяч пациентов, в том числе, сотни жителей Северодонецка прошли диспансеризацию. Благодаря пермским хирургам проведено 102 операции, 121 человек был вылечен, информирует пресс-служба краевого правительства. Медицинские работники Пермского края выезжают в Северодонек с августа 2022 года. URA.RU рассказывало также, что главный врач Осинской центральной районной больницы Андрей Котомин возглавил в территории многопрофильную больницу. Медик удостоен награды от главы Луганской народной республики Леонида Пасечника «За высокий профессионализм и самоотверженный труд, верность врачебному долгу, обращенному на благо и спасение жизни жителей Северодонецка». Помимо того, Прикамье оказывает и другую помощь территории: в январе этого года регион направил госпиталю в Северодонецке, где восстанавливаются раненые на спецоперации пермские бойцы, медоборудование.