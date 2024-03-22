Главврач пермской больницы получил награду от главы ЛНР

Главный врач Осинской центральной районной больницы (Пермский край) Андрей Котомин, который недавно возглавил многопрофильную больницу в Северодонецке, удостоился награды от главы Луганской народной республики Леонида Пасечника. О вручении почетного знака, рассказала министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень.
«Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о награждении Андрея Котомина госнаградой ЛНР „За высокий профессионализм и самоотверженный труд, верность врачебному долгу, обращенному на благо и спасение жизни людей, а также оказание своевременной медпомощи участникам СВО и мирному населению Северодонецка“ с вручением почетного знака „От благодарного народа ЛНР“», — написала Крутень в Telegram. Она отметила, что недавно в Северодонецк отправилась очередная бригада пермских врачей.
Ранее URA.RU рассказывало, что Котомин возглавил многопрофильную больницу в Северодонецке, оставшись при этом главврачом Осинской ЦРБ. Крутень эту информацию подтвердила.
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