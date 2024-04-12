Тюменцы стали чаще отказываться от взятых под опеку подростков-сирот

Приемные родители не справляются с подростками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области за последние два года (2022-й и 2023-й) выросло число случаев, когда приемные родители отказываются от взятых в семью подростков-сирот. Информация представлена в проекте тюменского НКО «Агентство социальных услуг и технологий „Семейная академия“», поданного на конкурс президентских грантов.

«В последние годы превалирует доля детей подросткового возраста среди всех детей, нуждающихся в семейном устройстве. Так, в федеральной базе данных детей-сирот, по состоянию на 1 марта 2024 года, 335 анкет детей из Тюменской области, из них 78% — подростки старше 10 лет. По статистике, за последние два года в регионе увеличилось количество отказов приемных родителей от детей-подростков. В 2022 году таких случаев было 36, в 2023-м — 49», — говорится в тексте проекта.

Проблему общественники видят в том, что подростки — это сложноустраиваемая категория. Приемным родителям кажется, что справиться с детьми помладше им будет проще, чем с несовершеннолетними в период пубертата. Потенциальные мамы и папы отмечают, что не уверены, что смогут завоевать у подростка авторитет, не знают, как установить привязанность с таким ребенком. Они боятся, что процесс адаптации будет проходить тяжелее и на него окажется влияние прошлый негативный опыт несовершеннолетнего или его связь с кровными родственниками.

Для решения проблемы предлагается создать программу подготовки приемных родителей к принятию детей подросткового возраста в семью. На это требуется 3,9 млн рублей. Почти 65% от суммы общественники просят у государства, заявившись на конкурс президентских грантов.

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства области. Ответ ожидается.