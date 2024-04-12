Тюменцам рассказали, куда можно пожаловаться на лужи

В Тюмени пожаловаться на лужи можно на портале «Тюмень — наш дом»

В Тюмени с 12 по 18 апреля синоптики прогнозируют дожди Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени с 12 по 18 апреля синоптики прогнозируют дожди. Пожаловаться на лужи на дорогах и во дворах можно на портале «Тюмень — наш дом». Об этом сообщили в администрации города.

«Управляющие организации обязаны в ежедневном режиме заботиться о порядке на придомовых территориях, подрядные организации, работающие с управами в рамках муниципальных контрактов, должны ответственно относиться к уборке общественных пространств и дорог, а хозяйствующие организации — наводить порядок на прилегающих к их офисам пространствах… Если вы столкнулись с проблемой, обращайтесь на портал „Тюмень — наш дом“», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в ближайшие выходные, 13 и 14 апреля, ожидаются дождь и сильный ветер. По данным синоптиков, также сыро будет и с 16 по 19 апреля. Там прогнозируется снег с дождем.