Тюменцам рассказали, куда можно пожаловаться на лужи

В Тюмени пожаловаться на лужи можно на портале «Тюмень — наш дом»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги города весной. Сургут, лужи, пешеход в воде, весна
В Тюмени с 12 по 18 апреля синоптики прогнозируют дожди Фото:

В Тюмени с 12 по 18 апреля синоптики прогнозируют дожди. Пожаловаться на лужи на дорогах и во дворах можно на портале «Тюмень — наш дом». Об этом сообщили в администрации города.

«Управляющие организации обязаны в ежедневном режиме заботиться о порядке на придомовых территориях, подрядные организации, работающие с управами в рамках муниципальных контрактов, должны ответственно относиться к уборке общественных пространств и дорог, а хозяйствующие организации — наводить порядок на прилегающих к их офисам пространствах… Если вы столкнулись с проблемой, обращайтесь на портал „Тюмень — наш дом“», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в ближайшие выходные, 13 и 14 апреля, ожидаются дождь и сильный ветер. По данным синоптиков, также сыро будет и с 16 по 19 апреля. Там прогнозируется снег с дождем.

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В Тюмени с 12 по 18 апреля синоптики прогнозируют дожди. Пожаловаться на лужи на дорогах и во дворах можно на портале «Тюмень — наш дом». Об этом сообщили в администрации города. «Управляющие организации обязаны в ежедневном режиме заботиться о порядке на придомовых территориях, подрядные организации, работающие с управами в рамках муниципальных контрактов, должны ответственно относиться к уборке общественных пространств и дорог, а хозяйствующие организации — наводить порядок на прилегающих к их офисам пространствах… Если вы столкнулись с проблемой, обращайтесь на портал „Тюмень — наш дом“», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в ближайшие выходные, 13 и 14 апреля, ожидаются дождь и сильный ветер. По данным синоптиков, также сыро будет и с 16 по 19 апреля. Там прогнозируется снег с дождем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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