Какие документы нужны для получения приза на викторине «Опорный край»

Для получения приза на викторине «Опорный край» нужно предоставить ИНН и СНИЛС
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ЕГЭ. Курган, паспорт, егэ, российский паспорт
Победителей викторины попросили принести с собой документы Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Победителям викторины «Опорный край» в Свердловской области нужно записаться на получение призов, позвонив на номер представителей акции. В день выдачи подарка с собой нужно взять паспорт, СНИЛС, ИНН и билет с номером. Сообщения с напоминанием разослали участникам викторины.

«Выдавать подарки начнут 13 апреля в 11:00 в торговом центре „Мега“. При выигрыше мотоцикла надо будет ехать в Ирбит. 12 апреля заработает телефон, по которому надо записаться на получение призов: +7 908-77-48. Для получения приза необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, ИНН и билет с номером», — следует из сообщения.

Организаторы акции не звонят и не запрашивают личные данные участников «Опорного края». Церемония определения победителей викторины прошла днем 12 апреля. Вел мероприятие шоумен Леонид Якубович. Всего на «Опорном крае» разыгрывали 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. В акции приняли участие порядка 2,5 млн свердловчан.

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Победителям викторины «Опорный край» в Свердловской области нужно записаться на получение призов, позвонив на номер представителей акции. В день выдачи подарка с собой нужно взять паспорт, СНИЛС, ИНН и билет с номером. Сообщения с напоминанием разослали участникам викторины. «Выдавать подарки начнут 13 апреля в 11:00 в торговом центре „Мега“. При выигрыше мотоцикла надо будет ехать в Ирбит. 12 апреля заработает телефон, по которому надо записаться на получение призов: +7 908-77-48. Для получения приза необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, ИНН и билет с номером», — следует из сообщения. Организаторы акции не звонят и не запрашивают личные данные участников «Опорного края». Церемония определения победителей викторины прошла днем 12 апреля. Вел мероприятие шоумен Леонид Якубович. Всего на «Опорном крае» разыгрывали 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. В акции приняли участие порядка 2,5 млн свердловчан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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