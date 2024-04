Тюменский ресторан вошел в путеводитель 50 best tastes of Russia

Ресторан специализируется на блюдах из рыбы и морепродуктов Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени ресторан «Посейдон», принадлежащий компании «Максим», вошел в путеводитель 50 best tastes of Russia. Как рассказали URA.RU в компании, отметку рейтинга получают заведения, которые прошли отбор экспертов. «Для нас любая оценка экспертов всегда приятна. Мы не заявлялись в рейтинг 50 best tastes of Russia, они нашли нас сами. Эксперты рейтинга оценили нас по различным параметрам и присвоили нам этот знак», — рассказала URA.RU директор по развитию сети «Максим» Марина Филиппова. Рейтинг 50 best tastes of Russia составляется ежегодно, эксперты оценивают дизайнерские бренды, представительства ведущих фабрик, архитектурных студий, винодельни, фермы, рестораны, кафе, курорты. Ранее URA.RU писало, что меню для ресторана «Посейдон» разрабатывал шеф-повар со звездой Michelin. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

