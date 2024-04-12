Губернатор Санкт-Петербурга прокомментировал аварию с «умным» трамваем, сбившим людей

Беглов: власти разбираются в технических причинах аварии с трамваем
© Служба новостей «URA.RU»
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Пыль на проспекте Ленина. Екатеринбург, трамвайные пути, трамвай
Новый трамвай проходил техническую обкатку (архивное фото) Фото:

Власти выясняют технические причины аварии в Санкт-Петербурге, где трамвай, оснащенный ИИ, сбил пешеходов. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

«В связи со столкновением трамвая на Наличной улице создали экспертную комиссию для выяснения причин случившегося. Новый трамвай проходил техническую обкатку. Вместе с водителем в трамвае присутствовали два представителя завода-производителя — „Уралтрансмаша“. Специалисты разберутся в технических причинах аварии», — написал Беглов в своем telegram-канале.

Двое пострадавших уже выписаны из больницы. Их здоровью ничего не угрожает. Еще одна остается в больнице. Ее лечением занимаются лучшие специалисты, отметил Беглов. Он также рассказал, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация.

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Власти выясняют технические причины аварии в Санкт-Петербурге, где трамвай, оснащенный ИИ, сбил пешеходов. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. «В связи со столкновением трамвая на Наличной улице создали экспертную комиссию для выяснения причин случившегося. Новый трамвай проходил техническую обкатку. Вместе с водителем в трамвае присутствовали два представителя завода-производителя — „Уралтрансмаша“. Специалисты разберутся в технических причинах аварии», — написал Беглов в своем telegram-канале. Двое пострадавших уже выписаны из больницы. Их здоровью ничего не угрожает. Еще одна остается в больнице. Ее лечением занимаются лучшие специалисты, отметил Беглов. Он также рассказал, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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