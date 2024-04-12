Губернатор Санкт-Петербурга прокомментировал аварию с «умным» трамваем, сбившим людей

Власти выясняют технические причины аварии в Санкт-Петербурге, где трамвай, оснащенный ИИ, сбил пешеходов. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.
«В связи со столкновением трамвая на Наличной улице создали экспертную комиссию для выяснения причин случившегося. Новый трамвай проходил техническую обкатку. Вместе с водителем в трамвае присутствовали два представителя завода-производителя — „Уралтрансмаша“. Специалисты разберутся в технических причинах аварии», — написал Беглов в своем telegram-канале.
Двое пострадавших уже выписаны из больницы. Их здоровью ничего не угрожает. Еще одна остается в больнице. Ее лечением занимаются лучшие специалисты, отметил Беглов. Он также рассказал, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация.
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