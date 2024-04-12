Власти проверят дамбу в Кургане на прочность

12 апреля 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Дамбу в Кургане укрепляют круглосуточно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Власти 13 апреля проверят качество дамбы, которую укрепляют в Кургане специалисты из разных регионов и добровольцы. Об этом полпред президента в УрФО Владимир Якушев рассказал в эксклюзивном интервью URA.RU. «Сейчас идет отсыпка дамбы на самый высокий уровень. Сегодня до ночи будет идти работа, а завтра утром проверим ее качество и устраним недостатки. Потому что просто положить мешки — мало, это не поможет. Нужно соблюсти технологию, правильно уложить пленку, избежать протечек», — сообщил Якушев. По его словам, одновременно дамбу укрепляют до 1500 человек. Они мешками с грунтом и песком выкладывают дополнительные защитные сооружения вдоль реки. Общая протяженность укрепляемых защитных сооружений составляет 15 километров. Региону помогают Свердловская, Челябинская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. Якушев 11 апреля призвал жителей других регионов УрФО помочь курганцам укрепить дамбу. Чтобы помочь жителям региона, ФКУ Упрдор «Южный Урал» направило 60 единиц дорожной техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти 13 апреля проверят качество дамбы, которую укрепляют в Кургане специалисты из разных регионов и добровольцы. Об этом полпред президента в УрФО Владимир Якушев рассказал в эксклюзивном интервью URA.RU. «Сейчас идет отсыпка дамбы на самый высокий уровень. Сегодня до ночи будет идти работа, а завтра утром проверим ее качество и устраним недостатки. Потому что просто положить мешки — мало, это не поможет. Нужно соблюсти технологию, правильно уложить пленку, избежать протечек», — сообщил Якушев. По его словам, одновременно дамбу укрепляют до 1500 человек. Они мешками с грунтом и песком выкладывают дополнительные защитные сооружения вдоль реки. Общая протяженность укрепляемых защитных сооружений составляет 15 километров. Региону помогают Свердловская, Челябинская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. Якушев 11 апреля призвал жителей других регионов УрФО помочь курганцам укрепить дамбу. Чтобы помочь жителям региона, ФКУ Упрдор «Южный Урал» направило 60 единиц дорожной техники.