10 апреля 2024

В УрФО начали набирать добровольцев, которые помогут Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кировский мост. Курган
Добровольцы, в том числе, помогут укрепить дамбу в регионе Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Гуманитарный Добровольческий Корпус начал набирать в УрФО добровольцев, которые помогут Курганской области подготовиться к паводку. Поручение о наборе добровольцев дал полпред президента в УрФО Владимир Якушев, сообщается в его telegram-канале.

«Жители региона добровольно оказывают помощь специальным службам в подготовке к паводку — это студенты, работники заводов, семьи. Уверен, что жители других регионов УрФО не оставят в беде соседей», — заявил Якушев.

Представители корпуса заявили, что волонтеры будут находиться в регионе не менее десяти дней. Им обещают обеспечить проезд и проживание. Планируется, что добровольцы будут сопровождать эвакуированных жителей в пунктах временного размещения, укреплять дамбы и выполнять другие задачи. Представители полпреда добавили, что в регион из других субъектов направили лодки, полевую кухню, лекарства и другую гуманитарную помощь.

В Курганской области из-за угрозы паводка был введен режим ЧС. Ранее уральские предприниматели направили в регионе технику. Курганские власти регулярно просят горожан помочь в укреплении дамбы. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гуманитарный Добровольческий Корпус начал набирать в УрФО добровольцев, которые помогут Курганской области подготовиться к паводку. Поручение о наборе добровольцев дал полпред президента в УрФО Владимир Якушев, сообщается в его telegram-канале. «Жители региона добровольно оказывают помощь специальным службам в подготовке к паводку — это студенты, работники заводов, семьи. Уверен, что жители других регионов УрФО не оставят в беде соседей», — заявил Якушев. Представители корпуса заявили, что волонтеры будут находиться в регионе не менее десяти дней. Им обещают обеспечить проезд и проживание. Планируется, что добровольцы будут сопровождать эвакуированных жителей в пунктах временного размещения, укреплять дамбы и выполнять другие задачи. Представители полпреда добавили, что в регион из других субъектов направили лодки, полевую кухню, лекарства и другую гуманитарную помощь. В Курганской области из-за угрозы паводка был введен режим ЧС. Ранее уральские предприниматели направили в регионе технику. Курганские власти регулярно просят горожан помочь в укреплении дамбы. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...