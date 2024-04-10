В УрФО начали набирать добровольцев, которые помогут Курганской области

Гуманитарный Добровольческий Корпус начал набирать в УрФО добровольцев, которые помогут Курганской области подготовиться к паводку. Поручение о наборе добровольцев дал полпред президента в УрФО Владимир Якушев, сообщается в его telegram-канале.
«Жители региона добровольно оказывают помощь специальным службам в подготовке к паводку — это студенты, работники заводов, семьи. Уверен, что жители других регионов УрФО не оставят в беде соседей», — заявил Якушев.
Представители корпуса заявили, что волонтеры будут находиться в регионе не менее десяти дней. Им обещают обеспечить проезд и проживание. Планируется, что добровольцы будут сопровождать эвакуированных жителей в пунктах временного размещения, укреплять дамбы и выполнять другие задачи. Представители полпреда добавили, что в регион из других субъектов направили лодки, полевую кухню, лекарства и другую гуманитарную помощь.
В Курганской области из-за угрозы паводка был введен режим ЧС. Ранее уральские предприниматели направили в регионе технику. Курганские власти регулярно просят горожан помочь в укреплении дамбы. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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Гуманитарный Добровольческий Корпус начал набирать в УрФО добровольцев, которые помогут Курганской области подготовиться к паводку. Поручение о наборе добровольцев дал полпред президента в УрФО Владимир Якушев, сообщается в его telegram-канале. «Жители региона добровольно оказывают помощь специальным службам в подготовке к паводку — это студенты, работники заводов, семьи. Уверен, что жители других регионов УрФО не оставят в беде соседей», — заявил Якушев. Представители корпуса заявили, что волонтеры будут находиться в регионе не менее десяти дней. Им обещают обеспечить проезд и проживание. Планируется, что добровольцы будут сопровождать эвакуированных жителей в пунктах временного размещения, укреплять дамбы и выполнять другие задачи. Представители полпреда добавили, что в регион из других субъектов направили лодки, полевую кухню, лекарства и другую гуманитарную помощь. В Курганской области из-за угрозы паводка был введен режим ЧС. Ранее уральские предприниматели направили в регионе технику. Курганские власти регулярно просят горожан помочь в укреплении дамбы. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.